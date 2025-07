Hackergroep Octo Tempest richt pijlen op luchtvaart: Microsoft slaat alarm

De beruchte cybercriminele groep Octo Tempest, ook wel bekend als Scattered Spider, heeft een nieuw doelwit gevonden: de luchtvaartsector. Na eerdere aanvallen op onder meer retailketens, hotelbedrijven en verzekeraars, nemen de hackers het nu op tegen luchtvaartmaatschappijen. Microsoft luidt de noodklok in een uitgebreid blog en geeft een verontrustend inkijkje in de werkwijze van de groep. En in hoe de aanvallen steeds slimmer, sneller en geraffineerder worden.

Niet zomaar een hackercollectief

Octo Tempest is geen doorsnee hackgroep die op goed geluk phishingmails rondstuurt. Ze staan bekend om hun slimme, mensgerichte aanvallen waarbij technologie en sociale manipulatie hand in hand gaan. Hun tactieken zijn inmiddels zo ontwikkeld dat ze vaak al diep in een systeem zitten voordat iemand überhaupt doorheeft dat er iets mis is.

Volgens Microsoft is het verplaatsen van hun focus naar de luchtvaart een strategische zet. Luchtvaartmaatschappijen beheren gevoelige gegevens, draaien op complexe IT-infrastructuren en hebben weinig ruimte voor uitval. Kortom: een aantrekkelijk doelwit, waar elke minuut downtime geld kost — en veel ook.

Zo krijgen ze toegang: slim, geraffineerd en vaak overtuigend

Wat Octo Tempest zo gevaarlijk maakt, is hun gebruik van social engineering. In plaats van brute force-aanvallen of geavanceerde malware, richten ze zich op mensen. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld een sms van iemand die zich voordoet als een collega van de IT-afdeling. Of er wordt zogenaamd contact opgenomen met een helpdeskverzoek dat nét echt genoeg lijkt om serieus te nemen.

En vaak lukt het nog ook. Want wie verwacht er nou dat een vriendelijk verzoek om ‘even snel in te loggen’ leidt tot een volledig datalek? Die menselijke zwakte benutten ze keer op keer, en met succes.