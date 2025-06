Grootste datalek ooit: 16 miljard Google- en Apple-wachtwoorden op straat

Miljarden gegevens op straat

De meeste informatie was opgebouwd uit een URL, loginnaam en een wachtwoord. Het gaat om informatie van in ieder geval gebruikersaccounts van Apple, Facebook, Google, Github en Telegram. De informatie kon worden ontfutseld door zogenoemde infostealer malware. Dit is malware die je onbewust op een apparaat installeert waarna je persoonlijke informatie wordt gestolen.

Dit is de reden dat er wordt gepusht op passkeys en tweefactorauthenticatie: zorgen dat mensen niet alleen met je wachtwoord toegang kunnen krijgen. Daarnaast raden ze aan om een wachtwoordmanager te gebruiken en een platform te gebruiken dat je alarmeert als je gegevens in een lek betrokken zijn geraakt.

Authenticators en wachtwoordmanagers

Inmiddels is het allang niet meer een vraag of hackers je wachtwoord makkelijk kunnen raden: wachtwoorden komen constant op straat te liggen, dus hoe lang en vol met speciale tekens je wachtwoord ook moge zijn, in dit soort situaties heb je er vaak geen invloed op dat je volledige wachtwoord bekend wordt en heb je dus weinig aan zo’n moeilijk wachtwoord. Dat wil niet zeggen dat het niet alsnog goed is om dit te gebruiken, maar het is nog veel belangrijker om een tweede drempel op te richten door een authenticator-app op je telefoon te gebruiken als tweede toegangssleutel tot je account.

Een goed moment dus om vandaag even te kijken of je je belangrijkste wachtwoorden kunt veranderen, een wachtwoordmanager kunt gebruiken en vooral: een authenticator of passkeys kunt inzetten. Wil je weten wat passkeys zijn, lees dan ‘Wat zijn passkeys en wat kun je ermee?’