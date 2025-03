Je nieuwe security-collega is een AI-agent van Microsoft

Microsoft heeft zes AI-agents aangekondigd die zijn bedoeld om mensen te assisteren als het gaat om securityvragen. Denk aan het verwerken van phishingberichten. Het gaat om zes verschillende varianten die allemaal hun eigen specialiteit hebben.

AI-agents

Microsoft onthulde eigenlijk zelfs 11 AI-agents, want naast de zes die het zelf heeft ontwikkeld, introduceert het er ook nog 5 die door derden zijn gemaakt. Ze zijn nog niet direct beschikbaar in Windows, want volgende maand wordt pas de preview verwacht. Wel heeft het computerbedrijf vast onthuld wat de AI-chatbots zoal kunnen.

Zo kunnen ze ondersteunen in het verwerken van phishing, maar bijvoorbeeld ook het prioriteren van kritieke incidenten en het checken op zwaktes. Het idee is dat ze vooral zijn voor bulkacties, dus meteen veel data kunnen verwerken. Zie het een beetje als bulkacties doen in Photoshop: het is heel eenvoudig om in een keer een bepaalde aanpassing toe te passen op een hele map vol foto’s. Zo is dat ook bij securityvraagstukken, waar het natuurlijk al snel om grote hoeveelheden gaat: data en e-mails bijvoorbeeld.