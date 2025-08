Dit zijn de hoogste uitkeringen in bug bounty-programma’s ooit

Je kunt een miljoen verdienen als je in WhatsApp een bug kunt vinden. Dat is de prijs die tijdens Pwn2Own, een hack-event, wordt vergeven. Meta sponsort deze flinke prijs. Logisch, want dat bedrijf heeft er het meest aan als je de bug vindt. Het is erg veel, zeker in de wereld van bug bounties. Dit zijn de hoogste uitkeringen in bug bounty-programma’s aller tijden.

Zerodium – 2,5 miljoen euro

Het gaat niet om een bedrijf dat zelf een bug bounty-programma biedt, maar het is een exploit-broker, een soort makelaar in gevonden exploits. Zerodium verkoopt ze aan overheden, maar keert dus wel uit als hackers iets ‘moois’ weten te vinden. Specifiek voor een zero-cilck full remote jailbreak op iOS heeft het een keer 2,5 miljoen euro geboden.

Apple – 2 miljoen euro

In het jaar 2020 werd er een volledige exploit gevonden van iMessage, zonder dat de gebruiker eraan te pas hoefde te komen. Binnen het bounty-programma van Apple is dit de hoogste uitkering ooit, al is het niet helemaal duidelijk of het echt klopt. Dat is namelijk het ding met dit soort programma’s: een bedrijf is er niet bepaald trots op dat er bugs in de software zitten, dus vaak worden dit soort dingen stilgehouden.