Oeps: crypto-topmannen vallen voor cryptoscam rondom Trump

MoonPay

MoonPay schijnt onder andere onder beroemdheden populair te zijn. Het werd ook gebruikt om mensen te compenseren die de NFT’s van de Bored Ape Yacht Club aanprezen voordat het helemaal misging met de aapjes. Ook heeft MoonPay een rol gespeeld in het verkopen van de memecoin van Trump zelf. Het heeft het bedrijf geen windeieren gelegd: er kwamen door de memecoin van de president maar liefst 750.000 gebruikers bij.

Grote fans van Trump dus, die topmensen bij het cryptoplatform. Willen ze de president ondersteunen met extra geld voor de inauguratie, trappen ze helaas in een scam. Ze werden gemaild door iemand die zich voordeed als Steve Witkoff, die ook daadwerkelijk bij het inauguratie-comite van Trump werkzaam was. Echter was het mailadres steve_witkoff@t47lnagural met een L in plaats van een i. Dat zie je snel over het hoofd, waardoor het de scammer lukte om de topmannen te verleiden 250.000 Ethereum in een cryptowallet te zetten. Inmiddels is het geld verspreid over veel crypto-accounts.

Mocht je dus ook zelf in een scam zijn getrapt: je hoefde je daar al niet slecht over te voelen, want het kan iedereen gebeuren. Echter bewijst deze zaak toch wel dat het zelfs mensen kan gebeuren die echt van de hoed en de rand moeten weten.