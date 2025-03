Historisch moment voor bitcoin: Trump wil cryptoreserves

President Donald Trump heeft na een paar moeilijke weken voor Bitcoin gezorgd voor wat meer positiviteit rondom de beroemde cryptovaluta. Hij heeft getekend voor een bitcoin-reserve, waarmee hij als het ware een soort nationale spaarrekening opent met daarin bitcoin die in het bezit zijn van de overheid.

Bitcoin-reserve

Hoewel crypto door dit nieuws enorm in waarde zijn toegenomen, is het niet alleen positief. In de cryptowereld wordt er niet door iedereen met jubel en juich op gereageerd. Het betekent namelijk ook dat de overheid zich ‘bemoeit’ met crypto, terwijl dit juist decentraal is opgezet. Het is dus niet per se voor iedereen goed nieuws, maar tegelijkertijd zegt het wel iets over hoe Trump van gedachten is veranderd over crypto en ze daadwerkelijk serieus neemt.

De Amerikaanse overheid heeft al bitcoin in bezit, namelijk die in beslag is genomen tijdens strafrechtelijke procedures. Dat is dan ook waar de reserve uit bestaat. De bitcoin die in de reserve worden geplaatst, worden niet door de Amerikaanse overheid verkocht. Het is echt een manier om digitale valuta te bewaren, in plaats van alleen het goud in Fort Knox. Het is ook niet alleen maar bitcoin dat de klok slaat. Trump heeft het over vijf verschillende digitale valuta: bitcoin, ether, XRP, Solana en Cardano. Bekende namen dus.