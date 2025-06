AliExpress riskeert een EU-boete door verkoop illegale producten

Zou jij je kind een speeltje geven waar mogelijk giftige stoffen inzitten? Waarschijnlijk niet, maar de kans dat je het doet, bestaat. Wel als je spullen op AliExpress koopt, zo lijkt de EU te concluderen. Het zegt dat het Chinese winkelplatform onvoldoende actie onderneemt om de verkoop van illegale producten tegen te gaan.

Illegale producten op AliExpress

Producten kunnen illegaal zijn om allerlei redenen. Denk aan een neppe Louis Vuitton-tas of Labubu-sleutelhanger, maar ook een product dat onveilig is omdat er materiaal wordt gebruikt dat in ons werelddeel als giftig wordt bestempeld. Of het is kinderspeelgoed dat afbreekt en waardoor kinderen kunnen stikken. Maar ook artikelen met een batterij die een schok geven: het zijn allemaal voorbeelden van producten die bij AliExpress in de winkel kunnen liggen.

AliExpress is niet helemaal een eigen winkel: het biedt het platform waarop andere mensen verkopen. Toch ziet de EU graag dat AliExpress zelf meer actie onderneemt tegen illegale producten. Het zou de risico’s onderschatten, zijn eigen beleid niet naleven en een moderatiesysteem hebben dat niet goed werkt. Dingen die volgens de Digital Services Act van de EU wel in orde moeten zijn. Apple en Meta weten maar al te goed hoe het voelt om een boete te krijgen naar aanleiding van die DSA: Apple en Meta kregen in april nog 500 miljoen en 200 miljoen euro boete voor een overtreding ervan.