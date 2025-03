Je Shein-pakketjes worden minder goed gecheckt

Veel mensen weten dat het niet echt duurzaam of oke is om bij Shein of AliExpress of Temu te bestellen, maar als je naar de prijzen kijkt in Nederlandse winkels, dan is de keuze soms toch snel gemaakt. We bestellen zelfs zo massaal bij deze Chinese webwinkels, dat toezichthouders het niet meer kunnen bijbenen. Het resultaat? Minder goede controle op de pakketjes.

Shein-pakketjes

Het is volgens toezichthouders onmogelijk om het allemaal te controleren. Al die plastic zakken met nog meer plastic zakken erin. Maar vooral: al die zakken met gevaarlijke en giftige producten. Shein en andere Chinese bedrijven hebben andere regels als het om de veiligheid van producten gaat dan wij in Europa hebben. Om te voorkomen dat er allerlei gevaarlijke producten aan baby’s worden gegeven, of er technologie wordt gebruikt die gevaarlijk is, worden pakketjes gecontroleerd. Maar, zelfs al wordt er iets gevonden, dan is het moeilijk om de verantwoordelijkheid bij iemand neer te leggen. De webshops hebben geen vertegenwoordiging in de EU, hoezeer de autoriteiten zoals de douane en de NVWA dat ook willen.