​Hoe de mysterieuze webwinkel Shein zo'n succes werd

Shein is niet zo techsavvy begonnen als je zou denken. Het was in eerste instantie een gewone webwinkel die vooral bruidsmode verkocht en niet per se uitblonk. Het bedrijf heeft in 2014 zijn hele dna omgegooid om succesvol te worden. Door Instagram, Facebook en TikTok slim in te zetten (en daar een flinke smak geld tegenaan te gooien) is het Chinese merk enorm populair geworden. Oprichter Chris Xu was toen hij begon al een Google-specialist: hij wist veel over search engine optimisation (SEO) en dat zette hij in. Shein is bijna meer een social mediabedrijf dan een kledingshop.

Als je dacht dat H&M en Primark van de ‘fast fashion’ waren, dan ken je Shein nog niet. Hoewel, de kans dat je Shein niet kent is erg klein. Het modemerk investeert namelijk zoveel in zijn aanwezigheid op social media, dat het erop lijkt dat de hele Westerse wereldbevolking op zijn minst een keer in zijn leven met het merk is geconfronteerd. Wat zit er achter dat succes van dit grote weggooimodemerk?

Shein lijkt phishing

Kortom, Shein is eigenlijk helemaal niet zo’n gebruiksvriendelijke site of app, maar zijn marketing en gebruik van algoritmes en data is zo sterk, dat je er ondanks alles waarschijnlijk toch een kijkje gaat nemen. Een kijkje verzandt bovendien zo in een scrollsessie van uren, omdat het aanbod zo groot is en de prijzen zo laag. Het is trouwens wel vooral een webwinkel voor vrouwen: zijn doelgroep is overduidelijk vrouwen van tussen de 14 en 40 jaar oud. Ze hebben wel een mannen- en kindercollectie. Zelfs een huisdierencollectie.

Shein opereert vanuit China en bedient meer dan 220 landen. Het wist in Amerika zelfs Amazon van de troon te stoten in de Apple App Store, als meest gedownloade shopping-app in de States. Niet gek dus dat het bedrijf 10 miljard dollar binnenharkte in 2020. Geld dat het onder andere investeert in social media, maar ook in influencers en muzikanten, zoals Katy Perry, Lil Nas X en Addison Rae. Als een bepaald artikel viraal gaat, dan kan Shein het binnen een paar dagen in de winkel aanbieden, waardoor de webwinkel altijd up-to-date is en heel snel succesvolle samenwerkingen kan starten.