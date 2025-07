AI van McDonald’s zorgt voor groot datalek

Schuld van Paradox.ai

Hij vond het zo gek, dat hij dacht: ik ga ook eens solliciteren bij de Mc. Hij diende zijn sollicitatie in en was een half uur later in elke sollicitant gedoken. Het gaat zelfs om gegevens van mensen van jaren terug. Paradox stelt dat Carroll en Curry maar een fractie van de gegevens kan inzien. Wel zegt het dat het admin-wachtwoord inderdaad 123456 is, maar dat het niet door een derde was bereikt. Wel heeft Paradox in de gaten dat zijn praktijken niet in de haak zijn: het belooft met een bug bounty-programma te komen waarmee security-experts hun vondsten kunnen delen in ruil voor een beloning. Het ‘lek’ is inmiddels gedicht. Of Curry en Carroll ook iets krijgen in ruil voor deze bewezen dienst, dat is nog onbekend.

McDonald’s zegt tegen Wired: “We zijn teleurgesteld over deze onaanvaardbare kwetsbaarheid van een externe leverancier, Paradox.ai. Zodra we op de hoogte waren van het probleem, hebben we Paradox.ai opgedragen het probleem onmiddellijk te verhelpen, en het werd opgelost op dezelfde dag dat het aan ons werd gemeld. We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van cyberbeveiliging serieus en zullen onze externe leveranciers verantwoordelijk blijven houden voor het voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming.”