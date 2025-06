De zogenaamde Microsoft-medewerker heeft een nieuwe scam bedacht

Zelfs paypal.com niet te vertrouwen

Zo simpel kan het zijn. Het zou in de meeste browsers werken en met de meeste websites. Het gaat mis op meerdere punten. Google kijkt niet verder dan de slashes en websites waar vervolgens naartoe wordt geleid kunnen niet goed checken of het niet klopt, dus tonen ze het maar. Het lastige is dat niet voor iedereen duidelijk is dat het een advertentie is die het allemaal start en dat maakt het een gevaarlijk kunstje. Als je belt dan denk je dat je echt met dat bedrijf spreekt en dan geef je makkelijker informatie zoals je betalingsgegevens.

De URL ziet er redelijk vreemd uit, maar het is niet altijd makkelijk om hem te zien. Vandaar dat het beter is wanneer je inderdaad denkt dat je contact moet opnemen met een merk, om dan zelf naar www.paypal.com te gaan en te zoeken naar het telefoonnummer. Zo zorg je dat het zo veilig mogelijk verloopt. En, misschien ook wel een goeie: geef niet zomaar je betaalgegevens af per telefoon: bedrijven zullen hier eigenlijk nooit om vragen, en zo wel, dan moeten ze maar een andere manier vinden om te verifiëren dat jij het bent of om je een betaling te laten doen.