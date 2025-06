Microsoft Copilot heeft een flink lek. Het AI-paradepaardje van het merk heeft last van een zwakte dat EchoLeak wordt genoemd. Hiermee kunnen kwaadwillenden automatisch vertrouwelijke informatie uit Microsoft 365 Copilot trekken, zonder dat je dit als gebruiker kunt weten.

Copilot hackbaar

Copilot is de AI van Microsoft en je kunt het vinden in onder andere Teams en zelfs de Xbox-app. Het is een chatbot waaraan je allerlei dingen kunt vragen, zoals dat ook mogelijk is met ChatGPT en Gemini. Het kan je met allerlei dagelijkse taken helpen waar je zelf misschien wat minder tijd voor hebt, of waardoor je in ieder geval tijd overhoudt voor andere dingen.

Beveiligingsexperts van Aim Labs zijn dit op het spoor gekomen. Het enige wat een aanvaller hoeft te doen is een e-mail te sturen die stiekem een prompt-injectie bevat, die Copilot vraagt om gevoelige informatie van het account van die gebruiker te delen. Het klinkt als een enorm kinderlijk eenvoudige opdracht voor hackers, maar dit is toch echt wat er lek is aan Copilot.