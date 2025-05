Microsoft test zijn AI Copilot voor gamers op iOS en Android

“De companion weet welke game je speelt en begrijpt je Xbox-activiteiten, zodat hij vragen kan beantwoorden over de games waarin je geïnteresseerd bent, links naar meer informatie kan geven wanneer zijn antwoord webbronnen bevat, of vragen kan beantwoorden op basis van je account, speelgeschiedenis en prestaties.”

Hulp bij het gamen

Later moet het uitgebreid worden waarbij je dan bijvoorbeeld als je Overwatch 2 te horen krijgt wat je verkeerd doet. Daar zitten zeker niet alle gamers op te wachten, maar Microsoft biedt het toch aan. Gelukkig is het wel uit te zetten, zodat je niet gespoiled wordt. Of gewoon heel erg geirriteerd natuurlijk. Je kunt het ook wat meer lowkey gebruiken, door bijvoorbeeld n Minecraft te vragen hoe je bepaalde objecten kunt maken.

In eerste instantie is deze nieuwe optie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Japan en Singapore. Het is natuurlijk AI dus dan is het altijd afwachten of en hoe het naar Europa komt, maar het is er in ieder geval nu nog niet.