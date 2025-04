Microsoft is 50 jaar en wordt geroast door Copilot

Op de dag dat bekend wordt gemaakt dat er in Nederland inmiddels meer mensen van Windows 11 gebruik maken dan van Windows 10, viert Microsoft zijn 50ste verjaardag. Soms voelt het alsof het bedrijf al 100 jaar oud is, zoveel is er gebeurd, maar het zijn er toch echt 50. Reden voor drie belangrijke ceo’s om samen te komen en… te worden geroast door Copilot.

Roast door Copilot

Satya Nadella is de huidige CEO en die volgde Steve Ballmer op, die op zijn beurt weer Bill Gates opvolgde. Copilot is de AI-chatbot van Microsoft, die daarnaast met meer zaken kan helpen, zoals het samenvatten van teksten en het meeluisteren met meetings om er vervolgens een transcriptie van te maken. En het kan dus mensen roasten, zoals te zien is in de onderstaande video. Het volledige gesprek tussen de topmannen is te zien in de Copilot-app.

Maar toch nog even terug naar die 50 jaar, want dat is vrij indrukwekkend. En zeker niet vanzelfsprekend, want Microsoft heeft ook wel eens wat fouten gemaakt in zijn bestaan, waaronder het onderschatten van het internet. Het bedrijf begon in 1975 met Altair BASIC, want dat is waar het bedrijfje van Bill Gates en Paul Allen software voor ontwikkelden. Ze noemden hun bedrijf Micro-Soft, naar microprocessoren en software. 4 april begon het allemaal, maar het werd pas echt briljant in 1980. Toen sloot het een deal met IBM om software voor zijn PC te maken. Het was MS-DOS, en uiteindelijk ontwikkelde het in 1985 Windows.