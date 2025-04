Blauw scherm in Windows? Dat gaat straks veranderen

Hopelijk ken je het scherm niet, maar de kans is groot van wel: het blauwe scherm van Windows. Microsoft creëerde het om te laten zien dat er iets goed mis is met je computer. Het zette er zelfs een verdrietig kijkende smiley bij, naast de tekst ‘Your PC ran into a problem that it couldn’t handle, and now it needs to restart”. Straks wordt dat scherm misschien minder herkenbaar.

Blue Screen of Death

Het scherm betekent doorgaans niet altijd dat je computer onherstelbaar gecrasht is, gelukkig, maar aangezien het scherm meestal ineens oppopt, heeft het vaak wel gevolgen voor iets waaraan je werkte. Het wordt wel het Blue Screen of Death genoemd, maar het is de vraag hoe lang we het nog zo kunnen noemen. In Windows 11 schijnt de pagina namelijk een andere kleur te hebben. Het wordt het zwarte scherm van de dood: al zullen wij het waarschijnlijk voor wat extra dramatiek de Zwarte Weduwe van Windows gaan noemen.

Het zwarte scherm is dus wat minder herkenbaar qua kleur, maar ook qua inhoud. Microsoft neemt afscheid van de 🙁 en de QR-code, het gaat voor een veel subtieler scherm dat meer lijkt op een van de startschermen van Windows. Ergens jammer, want je weet zo misschien minder snel dat er iets ernstigs aan de hand is, maar Microsoft heeft er wel een verklaring voor waarom het voor deze verandering kiest: “Dit is een nieuwe, meer gestroomlijnde UI voor onverwachte herstarts die beter aansluit bij de ontwerpprincipes van Windows 11 en ons doel ondersteunt om gebruikers zo snel mogelijk weer productief te laten zijn.”