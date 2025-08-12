GPT-4o is terug in ChatGPT-5 hét moment om je AI-instellingen direct op te frissen

Iedereen met een betaald ChatGPT-4o Plus account heeft ongetwijfeld even achter z’n oren moeten krabben bij de upgrade naar ChatGPT-5. Weg was je historie van je inmiddels zorgvuldig opgebouwde 4o versie. Maar niet getreurd want er zijn inmiddels back-up scenario’s. De reacties waren massaal en intens, wat een ellende en waarom eigenlijk want dit hoeft toch geen rocket science te zijn om het te fixen.

Sam Altman & friends hebben goed geluisterd want toen ineens stond ‘ie daar weer. GPT-4o. De AI-assistent die we allemaal al hadden afgeschreven. Het was een abrupt einde, weg met GPT-4o en ‘good morning’ GPT-5. Dat was het verhaal of je daar nu van zat te balen of niet. Wie slim was (eergisteren dus) begon gelijk met het maken van plannen voor slimme back-upschema’s, complete migratielijsten en alles dan ook maar gelijk voorbereiden voor een grote schoonmaak. Laten we er dan maar een feestje van maken. Alles updaten en zorgen voor een frisse herstart.

Wacht even ChatGPT-4o zit weer gewoon in de zijbalk, hoe kan dit?

Begin augustus, nog maar een paar dagen geleden bracht OpenAI ons dan toch de al langer voorspelde GPT-5. De nieuwe versie heeft het allemaal. Hij is sneller en krachtiger dan ooit, met onder de motorkap flink verbeterde rekenkracht. Daarnaast word je ook getrakteerd op de nieuwe ‘Thinking-modus’, een standje waarin GPT-5 meer tijd neemt om je vraag te analyseren, extra stappen zet en daardoor betere en veel diepere antwoorden geeft. Een oplossing en toegift die vooral handig is voor complexe analyses, grote datasets of lastige codeklussen. Bij die laatste vraag je je wel af hoe ver dat gaat want eigenlijk staat er dat GPT-5 nu pas echt kan programmeren.

Maar er zat ook een harde rand aan: oudere modellen zouden verdwijnen, dus ook GPT-4o.

Het internet reageerde tamelijk lauw op GPT-5. Slim is tie zeker maar het nieuwe brein zou ook een tikkie kil en minder creatief zijn (dat kun je overigens zelf eenvoudig sturen). Gebruikers misten het losse, vloeiende van GPT-4o, de manier waarop het model niet alleen antwoorden gaf, maar dat ook deed met meer variatie in woordkeuze en net zo vaak met iets meer creativiteit. Het voelde in ieder geval minder als een script en meer als een gesprekspartner. En dat was iets wat in GPT-5 voor de meeste gebruikers net wat strakker en formeler aanvoelt. Blijkbaar was dat gemopper zo luid dat OpenAI de afgelopen 24 uur iets bijzonders deed, iets wat ze daarvoor nog nooit hadden gedaan, terugkrabbelen, en leg dat maar eens uit.

Het resultaat is eigenlijk te gek voor woorden want GPT-4o is terug. Voor Plus-abonnees gewoon direct beschikbaar, alsof er werkelijk niets is gebeurd. Alles weer terug hebben is fijn, maar is het ook goed? Die vraag dendert toch even door mijn hoofd want de tijdlijn hierin is op z’n zacht gezegd opmerkelijk. Nostalgie is in deze gevaarlijk, je denkt dat alles gisteren beter was, maar ondertussen werk je wel met instellingen en prompts die inmiddels stiekem toch alweer even oud zijn. GPT-4o voelde als vertrouwd, maar is gebouwd voor een ander tijdperk, voordat GPT-5 bestond. Tijd denken heeft vandaag een andere dimensie gekregen.

Niets is nooit meer hetzelfde

Wat gisteren waar was is vandaag verleden tijd, of anders gezegd, niets is nooit meer hetzelfde, zodra er iets gebeurt, verandert het de context en kun je nooit terug naar exact hoe het was. Het klinkt misschien filosofisch maar het wel de werkelijkheid waarin we leven. En precies daarom is dit hét moment om even door je AI-keuken te lopen en te kijken wat er achter in de kast ligt. Het moment van zelfreflectie veroorzaakt door GPT-5.

– Zijn je instructies nog relevant?

– Gebruik je alle nieuwe GPT-5-features?

– Werkt je tone of voice nog zoals je nu schrijft?

Tijd voor een frisse update

De truc zit ‘m dus niet in het wisselen tussen twee breinen, GPT-4o als los model bestaat immers niet meer. Wat je nu hebt teruggekregen zijn de instellingen, de instructies en tone of voice die je destijds voor GPT-4o bedacht had. De realiteit van vandaag is ongewijzigd, alles wat je nu laat uitvoeren draait wel op het nieuwe GPT-5-brein.

En dat maakt het reuze interessant want wie weet vind je je oude prompts nog steeds hartstikke sterk, GPT-5 interpreteert ze gegarandeerd anders, soms slimmer en soms strakker. Het is een uitgelezen kans om te zien welke stukken van je oude setup blijven werken en waar GPT-5 zijn extra snelheid, context en rekenkracht het verschil gaat maken. Er is geen voorspelbaarheid dus kijk het lekker aan en probeer de verschillen in output te begrijpen. Dat gaat je zeker verder helpen.

Wat is verstandig om te doen

Mijn advies is, loop je parameters nog eens kritisch door en pas ze waar mogelijk aan. Ga vooral niet blind door met wat je had. Plaats op basis van je voortschrijdend inzicht er context bij die ertoe doet. Schrijf een nieuwe openingsprompt en voeg stijlregels toe die passen bij je huidige manier van werken. Als je alles terugleest ben je waarschijnlijk verbaasd dat dit allemaal heeft gewerkt. Gebruik daarom de kennis die je hebt bijgeleerd en zie je oude GPT-4o-instellingen vooral als een mooi startpunt maar zeker niet als een eindstation.

Met de kennis van gisteren en de mogelijkheden van vandaag haal je het beste uit twee werelden. De vertrouwde structuur die je hebt geleerd tijdens het gebruik van ChatGPT-4o, gecombineerd met het modernste brein dat OpenAI nu heeft, ChatGPT-5. Het laatste is misschien het mooiste, dit soort ‘terugkeer-momenten’ krijg je immers zelden. Geniet er maar nog even van want straks is ‘ie misschien wél echt weg.