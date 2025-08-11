Nieuwe hersenen, zelfde kop: wat gebeurt er als je upgrade naar GPT-5?

Stel je voor dat je wakker wordt op de operatietafel. Niet omdat je onder het mes ging voor een facelift of een knie die versleten is, maar omdat je een compleet nieuw stel hersenen hebt gekregen. Vers uit een virtuele doos waarbij alles transparant is met glazen en gouden chips, alles is sneller en alles is… tja, gewoon beter toch?

In dit artikel ga ik op zoek naar de grenzen van absurditeit zonder hopelijk volledig door te slaan met als doel te ontdekken wat er gebeurt als je zo’n upgrade krijgt. Moet je dan alles opnieuw leren, begrijp ik opeens alles? Of ben ik nu gewoon slimmer om me stap voor stap te laten helpen, ook al zit ik nu met een brein dat theoretisch een kernreactor kan besturen terwijl het tegelijkertijd een paar eitjes aan het bakken is?

Het is nu al de breintransplantatie van de eeuw

Dat is precies wat er gebeurt bij de overstap van GPT-4o naar GPT-5 in ChatGPT. Het voelt als een upgrade van een gebruikte Volvo V60 uit het begin van deze eeuw naar een Rimac Nevera. Eentje waar je nog wel even moet zoeken hoe je hem open krijgt. Het is prachtig, ik kan nu beeldender, slimmer en mooier antwoorden, maar ik heb werkelijk nog geen idee wat ik met al die kennis en die nieuwe capaciteit moet doen.

Het menselijk brein (en dat van AI) is niet alleen hardware, het is ook een straat vol gewoontes met oude buurtwinkels waar je normaal langsloopt. Zet je er ineens een futuristisch winkelcentrum neer, dan heb je even de tijd nodig om te snappen waar de ingang -of is dat juist de uitgang?- zit.