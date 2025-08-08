Dit is de limiet van GPT-5 als je gratis ChatGPT gebruikt

ChatGPT is deze week een stuk slimmer geworden, want GPT-5 is gearriveerd. Meteen werd al bekend dat het voor iedereen beschikbaar is, maar dat betekent niet dat iedereen er alles mee kan. Zo is er een limiet voor mensen die gratis ChatGPT gebruiken.
Die limiet houdt in dat je maximaal 10 berichten per 5 uur kunt ontvangen van ChatGPT gebaseerd op GPT-5. Je hebt wel toegang tot de volledige GPT-5 bij de vragen die je kunt stellen. Ben je echter door die 10 berichten per 5 uur heen, dan zal je merken dat je automatisch op de mini-variant wordt teruggeschakeld. Dit is niet GPT-4o, maar een kleinere variant van GPT-5 zelf. Daarnaast heb je ook toegang tot 1 GPT-5 Thinking-bericht, maar dat is per dag. Thinking kan nog wat dieper op zaken ingaan. Het is een speciale verwerkingsmodus van ChatGPT.
Het grappige is dat GPT-5 minder hallucineert en ook zegt wanneer het misgaat. Zo kwamen wij op de vraag of hij meer kan uitleggen over GPT-5 Thinking tegen: “Nagedacht gedurende 21s. Kijk — graag! Hieronder een compacte, heldere uitleg over GPT-5 “Thinking” (ik heb even geprobeerd actuele documentatie op te halen maar de webtool gaf een fout; lees dit als een betrouwbare samenvatting op basis van wat het model meestal betekent — als je wil, kan ik nogmaals proberen live-bronnen te checken).”
Thinking geeft je doorgaans langere, meer gestructureerde antwoorden en je krijgt ze door vooraan in je prompt aan te geven: ‘Gebruik GPT-5 Thinking”. Dus bijvoorbeeld: “Gebruik GPT-5 Thinking: analyseer dit productidee en geef een technisch plan in 5 stappen, identificeer de grootste risico’s en geef mitigaties, en sluit af met een korte takenlijst van 7 items.“ Je stelt dus eigenlijk veel meer vragen achter elkaar. Je zou denken dat de AI daar alleen maar in de war van raakt, maar hij schijnt het allemaal goed te kunnen bolwerken. Plus: als je dan maar 1 ‘vraag’ per dag krijgt aan GPT-5 Thinking, dan weet je bij dezen dat die vraag dus heel veel vragen in een kan zijn.
GPT-5 moet volgens ceo Sam Altman echt het verschil gaan maken. Hij vergelijkt het met iets waar hij echt niet meer zonder kan, zoals de eerste iPhone met een retina-scherm. We zijn benieuwd: natuurlijk hebben we wel wat geprompt vandaag, maar op de lange termijn merk je waarschijnlijk pas echt het verschil. GPT-5 lijkt in ieder geval een stuk sneller en het is goed om te zien dat hij aangeeft als de boel niet gaat zoals hij had gehoopt. Gaan we AI hierdoor echt vertrouwen? Dat zal tijd nodig hebben: en nog steeds voortdurend die menselijke check natuurlijk.