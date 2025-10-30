De grootste techbedrijven ter wereld spenderen minder aan AI

Koren op de molen van mensen die denken dat AI maar gewoon een internet-bubbel is: Meta, Google en Microsoft geven hun geld volop uit aan kunstmatige intelligentie en dat wordt ze misschien wel te veel. De drie grootste Amerikaanse techbedrijven ter wereld, die veel invloed hebben op de markt, laten allemaal goede cijfers zien, maar er valt ook op dat de uitgaven aan AI anders worden. Maar, zegt dat iets over een AI-bubbel, of is dit een logisch vervolg na jarenlang juist enorm veel in AI te hebben gestoken?

Investeringen in AI

Er wordt geld op verschillende manieren uitgegeven. Google verwachtte tussen de 91 en 93 miljard dollar uit te geven, maar dit was maar 75 miljard. Het leeuwendeel gaat naar datacenters en AI-initiatieven. Microsoft zegt dat de investeringen in AI toenemen, vooral omdat het financiële jaar 2026 in het teken staat van groei.

Meta geeft ook meer uit aan AI: het denkt dit jaar tussen de 70 en 72 miljard te zitten aan uitgaven, terwijl dat eerder tussen de 66 en 72 miljard was. Mark Zuckerberg zegt dat er geld blijft gaan naar de infrastructuur om zo de enorme vraag aan AI te kunnen verwerken. Hij blijft ook hameren op die superintelligentie, waarbij de AI niet meer te onderscheiden is van de mens. Maar tegelijkertijd heeft het 600 mensen op straat gezet om zijn AI-teams efficiënter te maken.