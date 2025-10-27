OpenAI wil de muziek maken die je nu mist in je leven

OpenAI heeft zoveel succes met zijn videogenerator Sora, dat het op zoek is naar nieuwe werelden om zich in te mengen. Een ervan is een controversiële, namelijk die van AI-muziek. Er bestaat bijvoorbeeld heel veel muziek van AI-Drake, waardoor je bijna niet meer weet of je te maken hebt met de echte of een nepper. Toch gaat OpenAI ervoor: het wil een tool voor generatieve muziek maken. Het is echter niet wat je denkt.

OpenAI’s muziektool

Het gaat namelijk vooral om muziek om de stilte op te vullen, of iets toe te voegen aan bestaande muziek. OpenAI wil je helpen muziek te maken die je aan video’s kunt toevoegen of die bijvoorbeeld een extra zijn bovenop andere muziek, zoals vocalen waarbij dan nog een gitaarrifje nodig is. Dat gitaarrifje moet dan worden gemaakt met deze tool.

Het is nog niet duidelijk hoe ver OpenAI is met het maken van de tool, maar tegelijkertijd bestaan er al veel tools en komt het meestal vrij rap met nieuwe dingen, dus we verwachten niet dat dit een jarenplan wordt. Het is ook afwachten of het een losse app wordt of juist geïntegreerd wordt binnen Sora en ChatGPT: vooral bij Sora klinkt het als een logische toevoeging, daar maak je immers video’s mee.