Spotify maakt een vuist tegen AI-Drake en andere muziekklonen

Een van de bekendste voorbeelden van AI-muziek is een nummer van The Weeknd en Drake dat jaren geleden oppopte en nooit is ingezongen door een van deze rnb-grootheden. Het was maar het begin: heel veel artiesten kregen een AI-kloon en het strijden begon. Spotify heeft nu bekendgemaakt dat het strengere regels hanteert tegen imitatie.
Kunstmatige intelligentie wordt soms door artiesten zelf gebruikt, maar wanneer AI zonder toestemming wordt gebruikt om de identiteit van een artiest te misbruiken, gaat het te ver. Spotify ziet het als zijn taak om te zorgen dat de keuze van artiesten om hun stem in licentie aan AI-projecten te geven hun keuze blijft, en niet die van iemand die hun stem ongevraagd wil klonen.
Ongeautoriseerd gebruik van AI om de stem van een artiest te klonen, maakt misbruik van hun identiteit, ondermijnt hun kunstenaarschap en bedreigt de fundamentele integriteit van hun werk. Sommige artiesten kiezen ervoor om hun stem in licentie te geven aan AI-projecten, en dat is hun keuze. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die keuze bij hen blijft.
Spotify laat weten: “Spotify heeft een nieuw beleid voor het imiteren en klonen van stemmen. Daarmee wordt duidelijk hoe het platform omgaat met meldingen over AI-stemklonen en andere vormen van imitatie. Het beleid biedt artiesten extra bescherming en duidelijkheid over hun rechten Stemimitatie is alleen toegestaan als de artiest daar zelf toestemming voor heeft gegeven.”
Hoewel AI ook mooie dingen doet voor muziek, zoals het mogelijk maken van een Beatles-nummer dat zelfs een Emmy won. Het maakt echter ook veel kapot. Je weet niet meer of je echt naar een bepaalde artiest luistert en artiesten moeten daarmee omgaan. Spotify heeft een nieuw spamfilter ontwikkeld waarbij misleidende en massaal gegenereerde content wordt weggehouden uit de aanbevelingen. Opvallend is dat het dus niet wordt verwijderd: Spotify lijkt dus wel te vinden dat het moet bestaan op zijn streamingdienst, het moet alleen niet voorbijkomen in de artist radio en andere aanbevelingsplaylists.
Er is meer. In samenwerking met DDEX ontwikkelt Spotify een richtlijn om duidelijk te maken waar en hoe AI een rol speelt bij het maken van muziek. “Labels, distributeurs en partners leveren hierover informatie aan, waarna Spotify hierover inzicht gaat bieden in de app. Op die manier wordt duidelijk hoe en waar AI is ingezet, zoals bij zang, instrumenten of nabewerking.” Spotify denkt dat dit het vertrouwen op het platform versterkt. Of het daarmee doelt op het vertrouwen van luisteraars of juist artiesten, dat is onduidelijk.
Sowieso is het niet inzichtelijk in hoeverre artiesten klagen over dit soort AI-klonen. In ieder geval kon Drake het destijds niet zo waarderen en zeker gezien de ruzies in de hiphop die gaande zijn, kan zoiets inderdaad wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Goed dus dat er een stapje wordt gezet om het tegen te gaan, al zullen er ook mensen zijn die menen dat AI helemaal geen plek zou moeten hebben op de muziekstreamingdienst.