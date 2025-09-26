Spotify maakt een vuist tegen AI-Drake en andere muziekklonen

Een van de bekendste voorbeelden van AI-muziek is een nummer van The Weeknd en Drake dat jaren geleden oppopte en nooit is ingezongen door een van deze rnb-grootheden. Het was maar het begin: heel veel artiesten kregen een AI-kloon en het strijden begon. Spotify heeft nu bekendgemaakt dat het strengere regels hanteert tegen imitatie.

Kunstmatige intelligentie in de muziek

Kunstmatige intelligentie wordt soms door artiesten zelf gebruikt, maar wanneer AI zonder toestemming wordt gebruikt om de identiteit van een artiest te misbruiken, gaat het te ver. Spotify ziet het als zijn taak om te zorgen dat de keuze van artiesten om hun stem in licentie aan AI-projecten te geven hun keuze blijft, en niet die van iemand die hun stem ongevraagd wil klonen.

Ongeautoriseerd gebruik van AI om de stem van een artiest te klonen, maakt misbruik van hun identiteit, ondermijnt hun kunstenaarschap en bedreigt de fundamentele integriteit van hun werk. Sommige artiesten kiezen ervoor om hun stem in licentie te geven aan AI-projecten, en dat is hun keuze. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die keuze bij hen blijft.