Hoe The Beatles met AI een Grammy wonnen

The Beatles hebben een Grammy gewonnen: in 2025. Het klinkt als een ongelooflijk verhaal, maar het is toch echt gebeurd. Met een beetje van een nog levend bandlid en een beetje AI. Now and Then werd hiermee de winnaar in de categorie Best Rock Performance. Zo is dat tot stand gekomen en dit zijn de voors en tegens.

AI-nummers op de Grammy’s?

In principe worden AI-nummers geweerd op de Grammy’s, en zoveel mogelijk op streamingdiensten, maar voor dit nummer werd een uitzondering gemaakt. Dat is vooral omdat de Beatles het zelf vooral hebben gemaakt en ook de credits krijgen, boven kunstmatige intelligentie. AI is ook niet gebruikt om het nummer in te zingen of te spelen, vooral om de slechte piano-demo die tientallen jaren geleden werd opgenomen wat ‘schoner’ te maken.

De demo werd door Lennon gemaakt in de jaren ‘90 en de nog levende Beatles probeerden er wat van te maken met zijn tweeën, maar vooral de vocalen van Lennon die te veel wegebten in de slechte opnamekwaliteit waren moeilijk te redden. Toen de Beatles na de docu Get Back (in 2022) leerden wat bepaalde nieuwe audiotechnieken kunnen, besloten ze die toe te passen op Now and Then.