De browser van ChatGPT is gearriveerd: dit kan Atlas allemaal

OpenAI wil achter Google aan. Met ChatGPT neemt het al steeds vaker de rol over van de zoekmachine, maar nu komt daar een antwoord op Chrome. OpenAI introduceert een browser die Atlas heet.

Atlas

Atlas heeft ChatGPT als basis en dat is te merken. Het werkt namelijk grotendeels met de agentmodus waarbij de AI allerlei dingen voor je kan uitvoeren, zoals een kappersafspraak maken of een restaurant reserveren. OpenAI wil immers niet gewoon de volgende browser introduceren, het wil wel iets speciaals laten zien binnen zo’n browser en dat is de agent. Wel is die alleen beschikbaar voor mensen met ChatGPT Plus en Pro.

Verder wil OpenAI dat de browser-ervaring ook een stuk persoonlijker wordt. Hij werkt vooral op basis van chatgesprekken en daarbij wordt er ook onthouden wat je allemaal hebt gezegd. Het kan je helpen bij het aanpassen van een document waar je aan werkt, hij kan vast uitzoeken wat de goedkoopste vlucht is naar Ibiza. Je kunt in het geheugen van de browser kijken om te weten wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Ook is het mogelijk om incognito-vensters te gebruiken, zodat je juist een wat schonere, onpersoonlijkere browser hebt die dan niet meetelt voor hoe ChatGPT je ‘kent’.