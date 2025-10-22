De browser van ChatGPT is gearriveerd: dit kan Atlas allemaal

OpenAI wil achter Google aan. Met ChatGPT neemt het al steeds vaker de rol over van de zoekmachine, maar nu komt daar een antwoord op Chrome. OpenAI introduceert een browser die Atlas heet.
Atlas heeft ChatGPT als basis en dat is te merken. Het werkt namelijk grotendeels met de agentmodus waarbij de AI allerlei dingen voor je kan uitvoeren, zoals een kappersafspraak maken of een restaurant reserveren. OpenAI wil immers niet gewoon de volgende browser introduceren, het wil wel iets speciaals laten zien binnen zo’n browser en dat is de agent. Wel is die alleen beschikbaar voor mensen met ChatGPT Plus en Pro.
Verder wil OpenAI dat de browser-ervaring ook een stuk persoonlijker wordt. Hij werkt vooral op basis van chatgesprekken en daarbij wordt er ook onthouden wat je allemaal hebt gezegd. Het kan je helpen bij het aanpassen van een document waar je aan werkt, hij kan vast uitzoeken wat de goedkoopste vlucht is naar Ibiza. Je kunt in het geheugen van de browser kijken om te weten wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Ook is het mogelijk om incognito-vensters te gebruiken, zodat je juist een wat schonere, onpersoonlijkere browser hebt die dan niet meetelt voor hoe ChatGPT je ‘kent’.
Verder werkt het ook wel als een gewone browser: als je op een linkje bij de zoekresultaten klikt, dan krijg je aan de ene kant de site te zien, met aan de andere kant een ChatGPT-transcript als een soort vriend die altijd klaarstaat. Wil je dat niet, dan kun je die splitscreenmodus ook uitzetten. Als je het aan laat staan dan leert ChatGPT je echter wat beter kennen en kan hij beter begrijpen wat je van hem vraagt, omdat hij weet waar je zoal mee bezig bent.
OpenAI geeft als voorbeeld een student die tijdens college oefenvragen laat stellen om zo de stof goed te begrijpen. Vroeger moest er daarvoor worden gewisseld tussen ChatGPT en de notities, maar nu kunnen die naast elkaar openstaan en kan ChatGPT uit zichzelf al begrijpen waar het over gaat. Ook is het een soort geheugen: je kunt bijvoorbeeld vragen ‘Zoek alle vacatures voor een Voorman bij elkaar die ik vorige week heb bekeken’. Gaat je dat allemaal een paar bruggen te ver, dan kun je het ook uitschakelen.
Verder geeft OpenAI-ceo Sam Altman aan dat het op zichzelf ook gewoon een slimme, snelle en soepele browserervaring biedt. Ook als je geen ChatGPT gebruikt, dan zou het een rap werkende browser zijn. Toch zijn er ook vraagtekens, zoals we eerder al schreven is dit misschien toch net even een iets te ver-van-hun-bed-show voor het grote publiek.
Atlas is wereldwijd beschikbaar op MacOS voor alle ChatGPT-gebruikers, waarbij sommige functies dus alleen beschikbaar zijn voor bepaalde abonnementen. Het komt op een later moment naar Windows en smartphones. Mensen met een MacOS vinden de browser via chatgpt.com/atlas.