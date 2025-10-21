Wikipedia luidt de noodklok om AI-gebruik

Een brandbrief vanuit Wikipedia. De online encyclopedie heeft enorm veel last van kunstmatige intelligentie en maakt zich zorgen over het voortbestaan van het platform. Het heeft gekeken hoeveel menselijk verkeer er nog naar de website gaat en dat is flink afgenomen in een heel korte tijd.

Wikipedia heeft veel minder bezoekers

Wikipedia schrijft: “Vanaf mei 2025 merkten we een opvallende toename van wat op menselijk verkeer leek, voornamelijk uit Brazilië. Hierdoor zijn we gaan sleutelen aan ons systeem voor het opsporen van bots. (…) We ontdekten dat een groot deel van dit uitzonderlijk hoge verkeer in mei en juni afkomstig was van bots die speciaal waren ontwikkeld om detectie te omzeilen.” Wikipedia strijdt tegen AI-bots, mede omdat het ziet dat er steeds minder mensen op het platform komen.

In het eerste half jaar van 2025 waren er 8 procent minder mensen te vinden op Wikipedia. Daarnaast zijn er vooral veel bots die naar Wikipedia gaan en dat is ook niet zo gek: de meeste AI-platforms worden getraind op Wikipedia, het is immers een heel makkelijke bron, hoewel het samenhangt van de input van mensen die het niet altijd helemaal juist hebben. Doorgaans is Wikipedia mede dankzij zijn moderators wel een redelijk betrouwbare bron voor AI.