Snel internet in het buitengebied: Kies je voor glasvezel of Starlink?

Woon je in een buitengebied zoals een klein dorp of in de polder? Dan herken je het vast wel: traag internet. Je favoriete serie op Netflix blijft maar laden en tijdens een belangrijke videocall hapert de verbinding. Gelukkig zijn hier meerdere oplossingen voor. Wie op zoek gaat komt snel uit op glasvezel en Starlink. Maar wat is dit eigenlijk, en welke optie is de beste voor jouw situatie? In dit artikel helpen we je op weg.

Glasvezel in het buitengebied

Glasvezel is de toekomst van internetaansluiting. Bij dit type aansluiting maakt het namelijk niet uit hoever je huis zich van de wijkcentrale bevindt: je krijgt altijd de snelheid waarvoor je betaalt. Eén nadeel: deze fijne innovatie is nog niet overal aangelegd. Vooral in buitengebieden moeten er de komende jaren nog een hoop huizen worden aangesloten op glasvezel, meldde de ACM eerder dit jaar.

Voordat er wordt bepaald of er glasvezel bij jou in de buurt komt, wordt vaak van tevoren de behoefte hieraan in kaart gebracht. Geeft bijna niemand in de wijk zich op? Helaas, er zal dan voorlopig geen aanleg komen. Wil je het tóch graag? Dan kun je een maatwerktraject aanvragen. Maar let op: de rekening daarvan is fors en kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Starlink: overal in de wereld online

Starlink, een product van het bekende bedrijf SpaceX biedt ook een oplossing voor huizen met slecht internet. Een netwerk van Starlink satellieten maakt het mogelijk om overal ter wereld snel te internetten.

Kabels zijn niet meer nodig. Met een abonnement en de Starlink kit heb je binnen no-time een snellere en stabielere verbinding dan je vaak krijgt via de oude koperen kabels. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Voor Starlink betaal je ongeveer 50 euro per maand, plus eenmalig 350 euro voor de hardware. Maar daar staat wél tegenover dat je eindelijk zonder frustratie kunt streamen, gamen en videobellen.