Europa wil niet afhankelijk zijn van het Amerikaanse Starlink

Starlink van SpaceX/Elon Musk is beschikbaar in Europa. Het heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de communicatie toen Rusland Oekraïne binnenviel en het bestaande internet verdween. Het is een goede uitvinding: internet die via satellieten wordt verspreid, zij het wel een vrij prijzige oplossing. Europa vindt de prijs niet zo’n probleem, maar wel dat het een Amerikaans bedrijf is gerund door Elon Musk die het verspreidt: het zou dit een te groot risico vinden en op zoek zijn naar een Europees alternatief.

SpaceX

Ondertussen blijft SpaceX maar nieuwe Starlink-satellieten de lucht in schieten. Het zijn er inmiddels al duizenden, maar het moeten er 12.000 en misschien zelfs 42.000 worden. We schreven al eerder welke problemen ze met zich meebrengen: ruimtepuin, maar ook horizonvervuiling (of eigenlijk: hemelvervuiling). Voor Europa brengt vooral hun afkomst een probleem met zich mee: ze worden daardoor minder betrouwbaar geacht.

Musk bewees dat ook door op X te plaatsen dat als hij zijn internetdienst zou uitschakelen in Oekraïne, hun hele frontlinie in rook zou opgaan. Dat is niet fijn, maar tegelijkertijd is het koren op de molen van Eutelsat, het Europese antwoord op Starlink. Europa schijnt al enige tijd op zoek te zijn naar manieren om Starlink steeds meer achter zich te kunnen laten en dit soort uitspraken van meneer Musk helpen daar enorm bij: het geeft Europese satelliet-internetbedrijven de kans om zich in de kijker te spelen van de EU.