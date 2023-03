Onlangs schoten de Amerikanen enkele ballonnen uit de lucht die boven de VS en Canada zweefden en waarvan vermoed werd dat ze uit China afkomstig waren om te spioneren. Dat China, hoewel ze ontkennen dat het een of meerdere Chinese spionageballonnen waren, daarop zou reageren is geen verrassing. Maar, deze reactie gaat wel wat verder. Geen dreigementen met oorlogstuig of het neerhalen van Amerikaanse spionagetoestellen. Nee, China wil Starlink ‘saboteren’. Nou ja, beter gezegd ‘blokkeren’ ten faveure van haar eigen wereldwijde satellietnetwerk voor het aanbieden van satelliet internetverbindingen.

13.000 satellieten

Hoe ze dat willen doen? Door zelf zo’n 13.000 satellieten de ruimte in te schieten. Dat gaat natuurlijk niet zomaar even. De organisatie die het plan bedacht, en wil uitvoeren, zegt dat het netwerk, wereldwijd, in 2027 gereed kan zijn.



Het blokkeren of saboteren van de dienstverlening van Starlink is een serieus onderdeel van de Chinese plannen. Doe is namelijk de satellieten in een zodanige baan rond de aarde te brengen dat ze de signalen van Starlink satellieten kunnen ‘wegdrukken’. Daarvoor willen de Chinezen onder andere, liefst zo snel mogelijk, hun satellieten naar plekken in de ruimte brengen waar Starlink nog niet aan toegekomen is. Een soort van ruimtepik in plaats van landjepik dus.

Starlink heeft op dit moment al zo’n 3.000 satellieten voor haar internetservice in een baan rond de aarde gebracht. Uiteindelijk moeten dat er zo’n 40.000 worden.