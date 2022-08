Starlink satellieten gaan minder storen

Je hebt ze misschien wel eens zien passeren aan de nachtelijke hemel, de Starlink satelliet-treintjes. Een technisch hoogstandje, internet vanuit de ruimte. Toch is niet iedereen daar blij mee. En dan met name vanwege het feit dat de reflecterende satellieten voor nogal wat storingen zorgen bij astronomen.

Licht verstoort beeld van sterrenkijkers

De spiegelingen van de satellieten hebben invloed op de beeldkwaliteit van sterrenkijkers. Apparatuur die uitgerust is met zeer lichtgevoelige componenten die dus ook heel gevoelig zijn voor reflecterend licht van andere objecten in de ruimte. Het is alsof je met een zaklamp in een nachtkijker schijnt. Zoveel extra licht verstoort elke waarneming.

Starlinks eigenaar, SpaceX, heeft inmiddels bekend gemaakt dat ze de problemen met de spiegelingen gaan aanpakken. De volgende generatie van de Starlink satellieten krijgen een betere coating en zonnekleppen. Het is niet de eerste keer dat Starlink dit probeert, maar tot nu toe hebben de updates nog geen, of te weinig, effect gehad. Bovendien hadden de ‘zonnekleppen’ ook negatieve gevolgen voor de laserverbindingen tussen de grond en de satellieten.

SpaceX heeft nu een nieuwe oplossing bedacht. De satellieten worden voorzien van een coating die ervoor zorgt dat het licht dat op de satelliet valt verstrooid wordt. Dat moet volgens Starlink tot tien keer minder reflectie gaan leiden.