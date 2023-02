Amerika in de ban van een nieuwsgierige Chinese ballon

Amerika en China zijn bepaald geen goede vrienden meer. Dat zijn ze eigenlijk nooit geweest, maar de afgelopen jaren zijn de verhoudingen wel heel erg bekoeld. Dat landen, en dat geldt echt niet alleen voor deze twee grootmachten, elkaar nauwgezet in de gaten houden, is geen nieuws. Spionage is van alle tijden. Geheim agenten, satellieten, vliegtuigen met radarcamouflage zijn beproefde spionagemethodes uit het verleden.

Ballon-spionage vanuit China

Tegenwoordig is vooral cyber-spionage hot. Dat kunnen de James Bonds van deze wereld gewoon vanuit hun luie stoel doen. In dat licht bezien is het toch wel enigszins bijzonder dat China een spionage ballon naar het luchtruim van de VS gestuurd heeft.

Dat is althans wat de Amerikaanse veiligheidsdiensten beweren. Al enkele dagen is boven de noordelijke staten van de VS een ballon te zien die dus uitgerust zou zijn met Chinese spionageapparatuur.

"We zijn ervan overtuigd dat deze bewakingsballon op grote hoogte toebehoort aan de Volksrepubliek China. Dit soort voorvallen zijn de afgelopen jaren vaker waargenomen", aldus een hoge defensiefunctionaris tegenover CNN.