Chinese 'spionnen' geven het Westen een koekje van eigen deeg

De boycot waar Huawei en diverse andere Chinese (telecom)bedrijven al enkele jaren mee kampen, aangejaagd door verdenkingen van spionage, onder andere in opdracht van de Chinese communistische machthebbers, zit diep. Of het allemaal terecht is of niet, daarover bakkeleien de veiligheidsexperts en -diensten van de diverse Westerse landen en de Chinezen al geruime tijd. De gevolgen, met name voor Huawei en ZTE, zijn in ieder geval fors. Daarover is al veel gezegd en geschreven.

Hart onder de riem of steek onder water?

Zo af en toe staat een ‘onafhankelijke’ partij op die zich het lot van deze Chinese bedrijven aantrekt. Dat zijn, uiteraard, vooral partijen uit het land van de Lange Muur zelf. Neem nu de video die deze week opdook: 'No Time To Die Laughing'. Een parodie op James Bond waarin vooral de spot gedreven wordt met de VS en UK. Twee geheim agenten, 0.06 en 0.07 – Pond, James Pond – maken zich zorgen over de spionage vanuit China. Eerst benoemen ze allemaal Westerse spionage plots zich vervolgens voor te bereiden op hun nieuwe missie: China.

Ze hebben een dossier in handen waarin diverse beschuldigingen over spionage door China geuit worden. Zoals het bespioneren van al het telefoon- en internetverkeer in 193 landen en een propaganda machine die al sinds de eerste wereldoorlog actief is. Na een paar minuten blijkt echter dat het dossier niet over China gaat, maar over de VS.

Vervolgens bespreken 0.06 en 0.07 de redenen waarom China, in hun ogen dus valselijk, beschuldigd wordt. Puur en alleen als een middel om geld veilig te stellen voor een cyber-en handelsoorlog tegen de concurrentie. En zo gaat de video nog een paar minuten door. Kijk zelf maar.