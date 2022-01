Huawei brokkelt verder af

Uiteraard worden als (mede) oorzaken voor de slechtere cijfers ook de corona pandemie, die met name in China ook voor veel fabriekssluitingen en lockdowns zorgde, en de schaarste aan grondstoffen aangewezen. Feit is echter ook dat Huawei sinds het handelsverbod, waardoor het geen zaken meer kan doen met Amerikaanse bedrijven, haar rol als serieuze speler op de telecommarkt jaar na jaar verder zit afbrokkelen.

Het afgelopen jaar, 2021, is het verval van Huawei ook nog geen halt toegeroepen. Voor het hele jaar verwacht de directie van het Chinese merk dat de omzet zal blijven steken op ongeveer 634 miljard Yuan. Dat is bijna 30 procent minder dan een jaar eerder (2020) toen de omzet uit kwam op 891,4 miljard Yuan.

Sinds Huawei ‘ruzie’ kreeg met de Amerikaanse overheid, en Donald T. in het bijzonder, heeft de Chinese telecomreus te kampen met een handelsverbod . De gevolgen daarvan mag je gerust verwoestend noemen voor het merk. Was Huawei enkele jaren geleden hard op weg de nummer 1 smartphone fabrikant van de wereld te worden, daar is nu niets meer van over. Hetzelfde geldt voor Huawei’s ambitie om dé grootste (5G) mobiele infrastructuur leverancier worden. Steeds meer telecom operators, al dan niet onder dwang van de (lokale) landelijke politiek, nemen afscheid van de Chinese leverancier.

Strijdbaar

Toch toont de voorzitter van Huawei zich ook strijdbaar in zijn nieuwjaarsboodschap en ziet hij diverse lichtpuntjes. “Het afgelopen jaar bleven onze carrier-activiteiten stabiel, kenden onze enterprise-activiteiten een solide groei en breidden onze device-activiteiten zich snel uit naar nieuwe zakelijke domeinen. We werkten nauwer samen met onze klanten en partners, en onze wereldwijde activiteiten zijn 'business as usual'. Onze transformatie-initiatieven en strategische investeringen zijn in goede orde gevorderd en onze algehele prestaties waren in lijn met onze prognoses”, aldus Guo Ping.

Mooie woorden, maar ik vrees dat Huawei binnen nu en een paar jaar, zolang het handelsverbod van kracht blijft, uiteindelijk van het Westerse toneel zal verdwijnen. Zeker in de EU en VS. Daarbij komt ook nog dat wanneer het handelsverbod opgeheven zou worden, het nog maar de vraag is of het vertrouwen van consumenten en Westerse bedrijven überhaupt nog teruggewonnen kan worden.