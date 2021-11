Huawei overweegt licentietruc om Amerikaans handelsverbod te omzeilen

Huawei worstelt al enkele jaren met het door de Amerikaanse overheid, destijds onder leiding van toenmalig president Trump, verbod om hard- en software van Amerikaanse leveranciers te mogen gebruiken. Het meest in het oog springende gevolg van dat verbod is het verdwijnen van de Huawei Android smartphones, en daarmee ook het leeuwendeel van het marktaandeel. Enkele jaren geleden was het Chinese merk hard op weg om de nummer 1 smartphone leverancier van de wereld te worden. Inmiddels komt het merk nauwelijks nog op verkooplijsten voor.

Huawei smartphones onder licentie

Als we de berichtgeving van Bloomberg mogen geloven, dan werkt Huawei aan een ‘workaround’ die ervoor moet zorgen dat de fabrikant via een omweg weer hard- en software van Amerikaanse leveranciers kan kopen. Het idee, zo melden enkele bronnen, is om productdesigns onder licentie onder te brengen bij een bedrijfsonderdeel, Xnova genaamd, van het Chinese staatsbedrijf China Postal and Telecommunications Appliances Co.

Dat bedrijf staat niet op de Amerikaanse zwarte lijst van Chinese bedrijven waar geen handel mee gedreven mag worden en mag dus Amerikaanse technologie componenten kopen. Xnova heeft overigens al een link met Huawei. Het bedrijf verkoopt Nova smartphones waarop het Huawei merk prijkt.