​Huawei P50 en nu Honor 50 - Zo zit het tussen die twee

Huawei heeft Honor verkocht. Het bedrijf is sinds november 2020 in handen van Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Toch blijkt dat die nieuwe 50-serie van Honor een bijna exacte kopie is van Huawei P50 . Dat is waarschijnlijk nog een nawee: toen Honor verkocht werd, waren de ontwerpen van deze telefoons waarschijnlijk al klaar. Honor heeft er bovendien nog wel iets aan veranderd, zoals de kleuren en de locatie van de sensoren.

In principe zit het eigenlijk heel simpel in elkaar: Honor was een lange tijd van Huawei, waarbij Huawei het meer luxe segment telefoons bood en Honor wat meer aan de budgetkant zat. Op veel gebieden zijn de twee echter steeds meer van elkaar gaan overnemen (vooral Honor van Huawei). Hierdoor zijn er heel veel telefoons van Honor die wel erg bekend voorkomen van Huawei.

De nieuwe Honor 50 is bijna een exacte kopie van Huawei P50. Is het je al opgevallen dat de smartphones van Honor altijd heel erg op die van Huawei lijken? Dat komt omdat de twee smartphonemerken veel meer met elkaar te maken hebben dan je zou verwachten. En ook weer totaal niet. Dit is hoe het zit tussen deze Chinese merken.

Honor 50: weinig spannend

Hoewel iedereen dus heel gespannen was om de onthulling van de eerste Honor-telefoon sinds het niet meer in handen is van Huawei, kunnen we die spanning beter bewaren voor over ongeveer een jaar. De verwachting is dat Honor dan helemaal los is gekomen van Huawei en zich ook niet meer te veel zal laten inspireren door zijn vorige eigenaar.

Honor zou best een gat kunnen opvullen in de smartphonemarkt, al lijkt het erop dat Xiaomi het merk misschien voor was. Huawei is door de Amerikaanse ban op exporteren vrijwel geheel weggekwijnd op de smartphonemarkt, waardoor daar plek is voor een ander merk. Xiaomi heeft daar -zeker wat Europa betreft- een flink aandeel in gepakt.

Echter, misschien is er ook ruimte voor Honor, dat hopelijk onder de nieuwe vlag ook met nieuwe, spannende smartphones komt. Een spannende smartphone ontwikkelen is in de huidige markt sowieso een uitdaging, dus er ligt nog een aardige kluif voor Honor, dat eerst zichzelf opnieuw moet uitvinden na de breuk met Huawei.