Met de ​Honor 9X Pro krijg je veel smartphone voor weinig geld

De Honor 9X Pro is sinds 19 maart verkrijgbaar in Nederland. Voor iemand die opzoek is naar een nieuwe smartphone maar niet de hoofdprijs wil betalen is dit een echte aanrader. Met de 9X Pro krijg je namelijk veel smartphone voor een scherpe prijs. Geen Apple of Samsung prijzen van 1.000+ euro's, naar een hele schappelijk prijs van 249,- euro. Daarnaast zorgen het scherm, de chipset, de batterij en de camera ervoor dat je echt wel een premium smartphone ervaring krijgt.

Honor 9X Pro specs

De Honor 9X Pro is uitgerust met de 7nm Kirin 810 AI Chipset, deze zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring met upgrades in zowel prestaties, gaming en fotografie. Deze chipset draait op Huawei's gloednieuwe computerarchitectuur om meer geavanceerde en diverse toepassingen in AI mogelijk te maken.

De smartphone is verder voorzien van een 48MP drievoudige camera, waarmee je ieder detail met opvallend veel helderheid vastlegt, zelfs in uitdagende omstandigheden. De achterste camerareeks omvat drie camera's: 48MP, 8MP en 2MP. De werkelijke pixelwaarde kan variëren afhankelijk van de fotografiemodus die je gebruikt. En zodra je een selfie wil maken komt de 16MP pop-up camera tevoorschijn. Deze schuift binnen een seconde omhoog en na gebruik net zo snel weer naar binnen.

Het 6,59" FullView Display filtert overmatig blauw licht uit om je ogen tegen vermoeidheid te beschermen. Aan de achterkant ziet het Dual 3D Glass Gebogen Dynamic X-ontwerp er opvallend uit en het toestel ligt hierdoor comfortabel in de hand.

Met 256 GB ingebouwde opslagruimte en een uitbreidingsslot, waardoor je tot 512 GB extra opslagruimte toe kan voegen, hoef jij je als gebruiker geen geen zorgen te maken of er wel voldoende ruimte beschikbaar is voor al je foto's, video's, apps, games en meer.



En ook qua batterijduur heb je niets te klagen. De 4000mAh batterij is namelijk voorzien van een ingebouwd en intelligent energiebesparend algoritme, dat zorgt voor langdurige batterijprestaties. Dagelijks opladen is dus verleden tijd, dat ligt natuurlijk wel aan hoe intensief je hem gebruikt.