Mobile World Congress in de greep van het Coronavirus

Over enkele weken worden op de Fira in Barcelona de deuren geopend voor het Mobile World Congress (MWC2020). Het grootste evenement van het jaar voor de telecomindustrie en jaarlijks goed voor meer dan 100.000 bezoekers. En daarvan komen er 10-duizenden uit Azië. Het is ook het congres wat al jaren wordt gedomineerd door de aanwezigheid van Chinese en Zuid-Koreaanse en Japanse giganten. Denk aan bedrijven als Samsung, Huawei, Sony, LG, ZTE en al die andere bekende namen.



Maar ook het Mobile World Congress lijkt langzaam meer en meer in de greep van het coronavirus te komen. Eerder deze week haakten LG en ZTE af en gaven aan dat zij niet naar Barcelona komen.

GSMA

De aankondiging van beide bedrijven vroeg om een reactie van de beursorganisator en licentiehouder GSMA. ‘De GSMA blijft de potentiële impact van het coronavirus op MWC Barcelona 2020 volgen en beoordelen, aangezien de gezondheid en veiligheid van onze exposanten, bezoekers en medewerkers van het grootste belang zijn’.



Ook kondigde de GSMA organisatie aan dat er vergaande maatregelen worden genomen zoals uitbreiding van de medische staf, extra aandacht voor toiletten en adviezen als een verbod om elkaar de hand te schudden en te grote mensenmassa’s te mijden. Iedereen die MWC eerder heeft bezocht weet dat dat laatste echter niet is te voorkomen.

Ericsson en Nvidia haken af

Nog geen 24 uur geleden kwam de mededeling dat de Zweedse telecominfrastructuur gigant Ericsson niet naar Barcelona gaat komen. Ericsson heeft traditiegetrouw een van de grootste presentatieruimtes tijdens MWC. Maar Ericsson zei vrijdag dat het besloten had zich volledig terug te trekken uit de beurs na een interne risicobeoordeling.



Ericsson President en CEO Börje Ekholm verklaarde aan de pers het volgende, "De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden zijn onze hoogste prioriteit. Dit is geen eenvoudige beslissing. We keken er naar uit om onze nieuwste innovaties te presenteren tijdens MWC. Het is heel jammer, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de meest verantwoordelijke en zakelijke beslissing is om onze deelname aan het evenement van dit jaar te annuleren".



Nog geen 6 uur later haakte ook Nvidia af, gespecialiseerd in artificial intelligence toepassingen. De verwachting is dat na vooral het afhaken van Ericsson er een sneeuwbaleffect kan ontstaan. De druk op de organisatie zal verder gaan toenemen. De vraag die de GSMA-organisatie nu zal bezighouden is, wie gaan er nog meer afhaken. Maar misschien nog wel belangrijker, welke risico’s zijn daadwerkelijk aantoonbaar wat Ericsson heeft doen besluiten om niet gaan.

Het MWC Barcelona staat gepland voor 24-27 februari 2020 op alle locaties in Fira Gran Via Fira Montjuïc en La Farga L'Hospitalet, inclusief YoMo en het Four Years From Now (4YFN) congres.