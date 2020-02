1+8+N: dit is wat Huawei en Honor ermee bedoelen

MWC ging niet door, maar in Barcelona waren maandag toch twee evenementen van Chinese telefoonmakers. Huawei en Honor kondigden beide nieuwe toestellen aan, maar begonnen ook beide over code 1+8+N. Wat dat precies is werd tijdens de presentatie niet zo goed duidelijk, maar we zijn erin gedoken.



1+8+N

1+8+N wordt ook wel de ‘all-scenario IoT-strategie genoemd. Het wil een complete reeks van slimme apparaten voorstellen. Dat betekent dat het bij Honor en Huawei niet alleen meer gaat om een smartphone of een laptop: het is én én. Het gaat om een volledige ‘internet of things’-strategie, die is onthuld in het jaar van 5G. Als het aan Huawei ligt, dan is 2020 het jaar waarin 5G eindelijk de aftrap krijgt waar al jaren op wordt geanticipeerd.

Honor komt met een ecosysteem met daarin de Honor 9X Pro en de Honor View 30 Pro. Beide apparaten worden voorzien van niet de Google Play Store, maar de Huawei AppGallery. Om de volledige range compleet te maken is er ook nog de Honor MagicBook-serie, aanpassingen voor Honor MagicWatch en Honor Magic Earbuds. Huawei heeft ook een ecosysteem bedacht, met hierin de Huawei Mate Xs, nieuwe MateBooks, een MatePad, al behoort ook hier de Huawei AppGallery ertoe.