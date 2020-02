​​Hands-on met de Huawei Mate Xs

We schreven het al: Huawei heeft vandaag de Huawei Mate Xs aangekondigd . Richard Yu deed de presentatie niet live op het podium in Barcelona zoals eerst het plan was, maar wij mochten in Barcelona na de livestream levensgroot te hebben gekeken wel vast de nieuwe producten vasthouden. Geen straf, want zo konden we het vouw-effect van Huawei Mate Xs eens echt voelen.

Huawei Mate Xs

Het was op de hands-on-vloer meteen dringen bij de Huawei Mate Xs, die iedereen wel eens even proefondervindelijk naar achteren wilde vouwen. Dat is namelijk hoe de telefoon werkt: door de vouw buig je het scherm naar achteren, waarna hij op een bepaald moment vanzelf in de ‘een kant’-modus gaat. Dan houd je eigenlijk een gewone smartphone over qua formaat, al is deze wel wat dikker.

Dat vouwen is eerst wat onwennig, want het is niet iets dat ik normaal gezien met mijn telefoon doe. Dat zou met de Mate 20 Pro namelijk maar één keer kunnen. Ik had verwacht dat het wat krakkemikkig zou aanvoelen, maar dat valt uiteindelijk mee. Je moet hem niet open op de grond laten kletteren (zoals ik dan weer wel af en toe met mijn Mate 20 Pro doe), maar op zich lijkt het scharnier zich goed te houden, ook als je een lompe vouwer bent.