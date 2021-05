Huawei wordt definitief geweerd uit de 5G core netwerken in Nederland

Over wat de beperkingen die door de overheid aan KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo opgelegd zijn precies in houden, worden geen verdere details verstrekt. Die richtlijn is tot staatsgeheim gebombardeerd. Dit betekent niet alleen dat de providers er niets over mogen loslaten, maar ook dat Huawei niet weet welke eisen de overheid nu exact stelt. Behalve dan dat de telecomproviders geen core netwerkapparatuur meer bij de Chinezen koopt.

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar nu is het definitief. De Nederlandse overheid heeft besloten dat Huawei geen zogenoemde core netwerkapparatuur mag gaan leveren voor de Nederlandse 5G-netwerken. Tegenover het FD kon Huawei niet anders doen dan in onomwonden woorden bevestigen dat de rol van de Chinese fabrikant op het gebied van 5G-netwerken in ons land voor een deel uitgespeeld is. “Wij leveren in Nederland geen 5G-kernapparatuur meer”, aldus een woordvoerder tegenover het FD .

Goed en goedkoop

De reden dat Huawei, maar ook andere Chinese fabrikanten (ZTE bijvoorbeeld), zo succesvol zijn op de markt voor mobiele netwerkapparatuur, heeft alles te maken met de technologische mogelijkheden en prijs. Simpel gezegd is de apparatuur van deze fabrikanten minimaal net zo goed, en soms zelfs beter, dan die van concurrenten als Ericsson. Daarbovenop komt dat de Chinese apparatuur ook nog eens (fors) goedkoper is.



De reden voor de technologische voorsprong werd mij eind 2019 haarfijn uitgelegd door de CEO van ZTE. Dat had volgens hem vooral te maken met het feit dat in China veel meer technische bollebozen opgeleid worden dan bijvoorbeeld in de VS of Europa. Waarom? Omdat technische vooruitgang en dominantie gestimuleerd wordt vanuit te overheid. Maar ook omdat er simpelweg veel meer Chinezen zijn. “Je vangt meer vissen als er in de vijver meer vissen rondzwemmen”, zei hij letterlijk.

Ook spionage zónder Chinese apparatuur

Huawei wordt, samen met enkele conculega’s uit dat land, er al jaren van beticht dat het samenwerkt met de Chinese overheid en in opdracht zelf spioneert of Chinese veiligheidsdiensten voor spionagedoeleinden toegang verschaft tot de haar apparatuur in buitenlandse mobiele netwerken. Huawei en China ontkennen dat keer op keer, maar dat er een link is tussen grote Chinese bedrijven en de Chinese overheid is wel gebleken. Dat is nu eenmaal zoals het in (communistische) dictaturen werkt.

Overigens betekent het weren van Chinese netwerkapparatuur niet dat daarmee ook het risico op spionage verdwijnt. Het is een illusie om te denken dat overheidsdiensten die dat willen, via de apparatuur van Ericsson of andere westerse fabrikanten NIET op die mobiele netwerken kunnen inbreken. Je moet je dus eigenlijk alleen afvragen wie je liever laat rondsnuffelen, de Chinese geheime dienst, of die van Nederland, Zweden, Amerika of een andere ‘westerse bondgenoot’.