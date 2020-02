Wordt Ericsson 5G definitief het alternatief voor Huawei in Nederland

Deze week nam de organisatie van het Mobile World Congress (MWC) 2020 in Barcelona de moeilijke beslissing om het grootste event ter wereld in de telecomindustrie te annuleren vanwege het wereldwijd circulerende coronavirus wat inmiddels bekend staat als Covid-19. Een van de eerste bedrijven die afzag van deelname was de Zweedse mobiele netwerkleverancier Ericsson. Het bedrijf wat misschien traditioneel een van de grootse deelnemers was wat beursoppervlak betreft. Ericsson is ook de pleasure dome als het gaat om innovatie en technologie en ook voor ons ieder jaar een bedrijf waar zoveel te zien en te leren is over automatisering, kunstmatige intelligentie, digitale transformatie en dit jaar nadrukkelijker als ooit van tevoren de ontwikkeling van 5G-platform.

Ericsson als alternatief voor Huawei

Die ontwikkeling van het Ericsson 5G platform is dit jaar relevanter dan ooit. Mede door de druk uit de VS waar serieus wordt overwogen Ericsson en ook Nokia, beide ontwikkelaars van 5G-netwerkapparatuur, financieel te steunen. Met deze steun zouden beide 5G leveranciers beter kunnen concurreren met het Chinese Huawei. Het is inmiddels algemeen bekend dat de VS vreest dat de Chinese overheid via apparatuur van Huawei doelen in de Westerse wereld kan bespioneren. Dit laatste wordt stellig door Huawei en de Chinese overheid ontkend. Tot de dag van vandaag zijn daar nog steeds geen harde bewijzen over maar duidelijk is dat het landen waar 5G op dit moment wordt uitgerold wel weet bezig te houden.



Huawei lijkt vaak de eerste keuze te zijn maar gezien de lopende discussies lijkt Ericsson steeds vaker als het beste alternatief te worden gezien. Het is niet eenvoudig uit te leggen waar die verschillen exact zitten. Ericsson kan de rol van Huawei volledig overnemen en levert hiervoor een groot aantal diensten.

Ericsson 5G platform

Door de overgang naar 5G, zal het mobiele netwerk een veel breder scala aan diensten en datavolumes moeten ondersteunen dan ooit tevoren, met een hoger niveau van intelligentie en automatisering. Nieuwe aanvullingen van Ericsson op het 5G platform moeten ervoor zorgen dat mobile netwerkoperators sneller met nieuwe diensten op de markt kunnen komen. Dit gebeurt door het verminderen van de complexiteit en de kosten. Beide essentieel als je een voorsprong wilt behouden in de ontwikkeling van 5G-business.

Nieuwe diensten Ericsson

Mobiele netwerk exploitanten stellen steeds hogere eisen aan mobiele netwerkapparatuur, netwerk prestaties, vermindering van de CO2-uitstoot en worden geconfronteerd met een toenemende kostendruk. Denk hierbij ook aan de tijd waarin de volledige 5G infrastructuur dient te worden afgeschreven en de vraag hoelang deze mee kan gaan. Want ook al moeten we 5G nog gaan ervaren en is de aanleg noodzakelijk om alleen al bij te kunnen blijven met Azië, 6G zit inmiddels ook aan tafel en zal zich in een kortere tijd ontwikkelen als de stap van 4G naar 5G die relatief lang heeft geduurd. Nieuwe diensten van Ericsson zijn volgens het Zweedse bedrijf erop gericht om een mobiele netwerkoperator in het middelpunt te plaatsen door samenwerking, co-creatie en eenvoudige toegang tot gegevens mogelijk te maken.

Network Intelligence en inzet AI

Nieuwe oplossingen maken een nog stabielere werking van het mobiele 5G netwerk mogelijk en verminderen kritische incidenten tot 35 procent door de inzet van AI, zoals het anticiperen op en geautomatiseerd oplossen van fouten. Als er toch een fout optreedt, lost de preventieve ondersteuningsdienst het probleem op binnen maximaal vijf minuten na de data-acquisitie.

Omni Network Channel

Dit nieuwe digitale samenwerkingsplatform voor de interactie tussen de mobiele netwerkoperator en Ericsson richt zich op navigatie en een aantal zelfhulpfuncties. Het platform is ontworpen om de tevredenheid van de eindgebruiker te verhogen door verbeterde netwerkprestaties en snellere probleemoplossing en ondersteunt ze mobiele netwerkoperatoren bij de ontwikkeling van de vaardigheden van hun personeel.

Energy Infrastructure Operations

De nieuwe oplossing voor energiebeheer maakt eveneens gebruik van kunstmatige intelligentie en gegevensanalyse om het energieverbruik in de hele netwerkinfrastructuur te optimaliseren. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën verhoogt deze oplossing met name de energie-efficiëntie in het draadloze toegangsnetwerk, waar de grootste besparingen kunnen worden gerealiseerd. Het maakt tevens een grotere operationele efficiëntie mogelijk door het vermijden van inspecties ter plaatse, wat uiteindelijk leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot.

5G in Nederland

5G in Nederland zit er aan te komen al moeten hiervoor eerst nog wel de frequenties voor het netwerk worden geveild. Binnenkort gaat eerst het 700 MHz-spectrum onder de hamer. Deze veiling wordt medio juni afgerond. Daarna is het aan de providers. In Nederland zijn dit T-Mobile. Vodafone-Ziggo en KPN. Alleen T-Mobile zegt nu al toe aan het einde van 2020 een landelijk 5G-netwerk te kunnen aanbieden. De snelheid van dit 5G-netwerk zal in het begin vergelijkbaar zijn met die van 4G.



Het kabinet heeft inmiddels besloten Huawei te weren uit de kern van het 5G-netwerk. KPN geeft aan dat het kabinetsbesluit aansluit bij het door hun gevoerde beleid. T-Mobile heeft geen reactie gegeven en Huawei houdt zich op de vlakte en benadrukt dat de veiligheid van hun producten de hoogste aandacht heeft. Duidelijk is dat Ericsson op dit moment de beste papieren heeft.