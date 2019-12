Oppo Reno3 aangekondigd met 5G-mogelijkheden

In april dit jaar verscheen Oppo Reno, in augustus volgde Oppo Reno2 en het jaar is nog niet voorbij of de Oppo Reno3 is een feit. Ditmaal zet de Chinese telefoonmaker groots in op 5G.



We wisten al een tijdje dat het eraan zat te komen, maar nu is het officieel. Reno3 is het nieuwe toestel van Oppo en komt in twee varianten. Het gaat om de Oppo Reno3 Pro en de gewone Oppo Reno.

Oppo Reno3 Pro

De Oppo Reno3 Pro 5G is het paradepaardje in deze aankondiging. Als een van de eerste telefoons bevat deze een volledig scherm met daarin een ‘gaatje’ voor de 32MP-selfiecamera. Het lijkt daardoor alsof iemand met de perforator een gaatje heeft gemaakt in het toestel, maar daar krijg je wel een scherm dat de volledige voorkant van het toestel beslaat.

Eerst naar de achterkant, want dat is waar de meeste innovatie plaatsvindt tegenwoordig. We zien daar een 48MP-hoofdcamera, een 8MP groothoeklens, een 13MP telephoto-camera en een 2MP-sensor. Oppo belooft een hybride optische zoom van 5x. Ditmaal is echter niet alleen de achterkant interessant: het toestel is voorzien van de nieuwste technologie om 5G te kunnen ondersteunen. Het besturingssysteem is Android 10, maar dan met de Color OS 7-schil van het Chinese telefoonmerk eroverheen.

5G, snelladen en NFC

Het toestel heeft een Snapdragon 756G-processor en het scherm heeft een refreshrate van 90Hz. Het scherm is 6,5 inch OLED, dat zijn energie krijgt van de 4,025mAh-batterij. Daar kun je dus wel een dagje mee vooruit. Volgens Oppo kan het toestel al voor de helft opladen in twintig minuten en binnen het uur is hij op de volledige 100 procent. Je ontgrendelt het toestel met de vingerafdrukscanner in het scherm en er zit NFC-ondersteuning op.

Het toestel is nu nog alleen voor de Chinese markt onthuld in een 8GB RAM met 128GB opslaggeheugen of 12GB RAM met 265GB opslaggeheugen. De ene kost je ongeveer 550 euro en de andere ongeveer 630 euro, als de prijzen direct zijn omgerekend vanuit de Chinese prijzen in yuan.

Oppo Reno3

Wil je liever van 5G gebruikmaken op een goedkoper toestel, dan is er ook een gewone Oppo Reno3. Deze bevat ook 5G-ondersteuning, maar is wel iets anders dan de hierboven beschreven Pro-variant. Hij heeft geen perforatorgat voor de frontcamera, maar een waterdruppel-notch. Bovendien zit er een andere chip in van een ander merk: MediaTek Dimensity 1000L.

Het toestel heeft wel dezelfde batterij, hetzelfde scherm, snelladen, NFC en een vingerafdrukscanner in het display. Ook de camera’s zijn exact hetzelfde. Voor dit toestel betaal je omgerekend zo’n 460 euro voor de 8GB RAM-variant en 500 euro voor die met 12GB RAM.