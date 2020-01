T-Mobile komt nu al met 5G-abbonement

We moeten voorlopig nog wel even wachten op de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland. Toch komt T-Mobile volgende maand al met een 5G-abonnement, waarmee ze alvast voorsorteren op de komst van het netwerk. De provider meldde eerder al dat zij als eerste met landelijk 5G willen komen. Toch lijkt het abonnement op dit moment nog wat voorbarig, want wat heb je er op dit moment precies aan?

Wil jij 5G Ready zijn? Vanaf februari bieden wij ons nieuwe 5G Ready abonnement aan! Naast direct toegang tot het 5Gnetwerk zodra dit beschikbaar is, kun je ook zorgeloos bellen in de EU en veiliger internetten. #Unlimited #5G https://t.co/SmFKcnGaHh — T-Mobile Nederland (@TMobile_NL) January 17, 2020

Direct toegang tot 5G De provider belooft dat klanten die het abonnement afsluiten direct toegang krijgen tot het 5G netwerk zodra dit beschikbaar is. Het is een uitbreiding van het bestaande Unlimited abonnement. Vanaf februari kan het 5G ready abonnement worden afgesloten. Aan die 5G belofte heb je inderdaad nu nog helemaal niets. Maar naast de belofte zit ook onbeperkt bellen in de EU en extra veilig internet in het abonnement. De eerste 5G toestellen worden in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht.

We liggen op schema om als eerste in Nederland een landelijk dekkend 5G netwerk uit te rollen. We bieden daarom de klanten met een 5G toestel in combinatie met dit uitgebreidere Unlimited abonnement nu al de zekerheid en de primeur om als eerste toegang te krijgen tot dit allernieuwste 5G netwerk. Klanten weten nu al precies wat het allernieuwste 5G Unlimited abonnement gaat kosten en zijn klaar voor de volgende stap in telecom.

5G frequentieveiling Het nieuwe abonnement kost € 37,50 en dat is € 2,50 duurder dan het bestaande Unlimited abonnement met 4G. Uiterlijk in juni vindt de 5G frequentieveiling plaats. Tijdens deze veiling worden de frequenties verkocht aan providers. Met 5G is er straks bijna geen vertraging meer in communicatie. Om gebruik te maken van 5G heb je een smartphone met 5G-antenne nodig. Deze toestellen zijn nu nog niet op de Nederlandse markt te koop. In de loop van dit jaar worden de eerste (waarschijnlijk Aziatische) 5G-toestellen verwacht. Oppo kondigde al de Find X2 aan.

