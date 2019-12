Gamers uitgedaagd om 5G-netwerk van KPN te testen

Gamemeneer, xLinkTijger en Jeremy zijn door KPN uitgedaagd om het VR-spel Exodus Burned te spelen. De gamers hebben samen met presentator Arie Boomsma het 5G-netwerk van de internetaanbieder getest in de Johan Cruijff ArenA.



VR-gaming op 5G

Daar wordt momenteel al enige tijd 5G getest door KPN en blijkbaar gaan die experimenten zo goed dat er al VR-gaming kan worden uitgeprobeerd op de extra snelle verbinding. Drie teams hebben meegedaan aan de uitdaging: Jeremy, xLinkTijger, GameMeneer, Milan Knol, Roediementair en Puxque. Boomsma was de leider van de uitdaging, waarin de VR-game Exodus Burned werd gestreamd op VR-brillen.

De game werd gestreamd vanuit de cloud en dat betekent dat er goed kan worden getest of de beelden snel doorkomen, maar ook of de reactie snel wordt verwerkt. Bovendien kan die snelheid een enorme bijdrage leveren aan minder snel misselijk worden in Virtual Reality, een probleem waar veel VR-games mee kampen.

5G in de Johan Cruyff ArenA

Arie Boomsma zegt: “Dankzij 5G kun je straks overal gamen en daarmee ziet de toekomst van gaming er een stuk sportiever uit. Dat klinkt natuurlijk als muziek in mijn oren. Het is een geweldige ervaring om in de ArenA zonder enige hapering zo actief te kunnen gamen en als 5G over een tijdje in heel Nederland beschikbaar is kan dit dus overal. Een voetbalveldje om de hoek kan zo omgetoverd worden tot een virtuele game arena.”

Gaming is niet het belangrijkste dat via 5G zal lopen. Onder andere kan 5G bijvoorbeeld worden ingezet in (semi-)autonome auto’s of om de steden duurzamer te maken. Aan de laatste wordt nu gewerkt door het 5G FieldLab Amsterdam Zuidoost, dat met KPN, gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff Arena het nieuwe netwerk al test sinds 2018.

Exodus Burned

Hoe de gamers het er vanaf hebben gebracht, dat is te zien in een reeks waarin het 5G-netwerk van KPN onder de loep wordt genomen. Je ziet de aflevering over Exodus Burned hier: