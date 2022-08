Starlink verlaagt tarieven voor satelliet internetservice

Goed nieuws voor abonnees van Starlink. De tarieven van de satelliet internetservice gaan voor bepaalde landen en klanten omlaag, waaronder ook bij ons in Nederland. Een welkome ontwikkeling in een tijd waar alles vooral fors duurder wordt.

Starlink denkt aan de koopkracht van haar klanten

Starlink zegt in een statement dat de prijsverlaging gekoppeld is aan ‘lokale marktomstandigheden en bedoeld om de koopkracht van onze klanten weer te geven’. Een klant van Starlink in Nederland laat weten dat zijn abonnementskosten van 124 euro per maand naar 105 euro verlaagd zijn. Scheelt toch ruim 15 procent.

Vergelijkbare signalen zijn ook te horen en lezen uit andere landen. Op Reddit worden meldingen gemaakt van prijsverlagingen in onder andere Duitsland en het VK. In die landen gaan de tarieven ook zo’n 15 tot 20 procent omlaag. Op Twitter zijn nog meer klanten die een prijsdaling melden, onder andere in Roemenië, Fankrijk en Ierland. In sommige Zuid-Amerikaanse landen, zoals Mexico, Chili en Brazilië worden zelfs prijsdalingen van 50 procent gemeld.