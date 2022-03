Zo werkt Starlink voor de militairen in Oekraïne

Na een roep om hulp van de premier van Oekraïne wist Elon Musk het wel. De ondernemer zou zijn Starlink-satellieten openstellen voor Oekraïne, zodat in dat land alsnog een internetverbinding mogelijk was. Iets dat niet geheel zonder risico’s is, want ook de Russen kunnen hiermee makkelijker Oekraïners lokaliseren door simpelweg ‘de verbinding’ te volgen. Wetenschappers en Musk zelf spraken zich uit, maar zagen ook in dat de satellieten ook veel levens konden redden. Echter werken de satellieten niet alleen goed voor de burgers.

Starlink in Oekraïne De ene na de andere voorraad schotels gaat naar Oekraïne, want Starlink heeft daar een grote operatie opgezet om te zorgen dat het volk van Oekraïne niet meer afgesloten hoeft te zijn van de buitenwereld. Immers is het niet alleen voor de burgers goed om internet te hebben en elkaar en de hulpdiensten te kunnen benaderen, maar ook voor ons als buitenwereld is het waardevol om te weten wat er speelt en zo te hulp te kunnne schieten. Echter wordt Starlink niet alleen gebruikt voor het internet voor de gewone mens. Het wordt namelijk ook ingezet door het leger in Oekraïne. De drone-afdeling van het leger maakt gebruik van Starlink om Russische tanks aan te vallen. De drones maken gebruik van nachtvisie en blijven online dankzij het Starlink-internet. The Telegraph schrijft dat het internet nu enorm instabiel is in het land en dat Starlink zorgt dat de droneteams toch hun werk kunnen blijven doen.

Doelwitten en drones “Te midden van internet- en stroomstoringen, die naar verwachting nog erger zullen worden, wendt Oekraïne zich voor een deel van zijn communicatie tot het nieuw beschikbare Starlink-systeem. Drone-teams in het veld, soms in slecht verbonden landelijke gebieden, kunnen Starlink gebruiken om ze te verbinden met doelwitten en inlichtingen in hun database op het slagveld. Ze kunnen de drones opdracht geven om antitankmunitie te droppen, soms 's nachts stilletjes naar de Russische troepen vliegend terwijl ze in hun voertuigen slapen.”

Russen niet blij Elke dag komen er weer nieuwe schotels binnen en Oekraïne maakt gebruik van duizenden schotels om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen online blijven. De Russen worden vooral ‘s nachts aangevallen en ze zijn niet bepaald blij met Elon Musks keuze om Starlink zo i te zetten. Zo heeft de directeur van ruimte-organisatie Roscosmos uitgesproken dat hij het opvallend vindt dat Starlink eerder als iets voor burgers werd geïntroduceerd, maar nu wordt gebruikt in een oorlog. “Dit is het westen dat we dus nooit moeten vertrouwen”, zei hij. En dat is ergens wel voor te stellen, als je manschappen mede door Starlink worden verrast met aanvallen. Vooralsnog werkt Roscosmos in ieder geval in de ruimte nog wel samen met organisaties uit het westen.

Starlink versus de Russen Er zouden nu in totaal zo’n 5.000 Starlink-terminals actief zijn in Oekraïne, die niet alleen helpen wanneer het internet uitvalt, maar ook wanneer de gewone telefoonverbinding verdwijnt. In principe schijnt Starlink overigens al ver voordat de premier het vroeg bezig te zijn geweest met Oekraïne, maar het kon toen nog geen toestemming krijgen. Na de tweet van de minister was het echter in 10 uur voor elkaar. Het is echter niet alleen het sturen van schotels wat Starlink doet. Het stuurt ook regelmatig software-updates naar de schotels, met als doel om de Russen dwars te zitten. Op hun beurt proberen de Russen namelijk het signaal van Starlink te verstoren. Naast dit soort aanvallen schijnt het echter vrij rustig te blijven aan de kant van de Russen: er lijken verder geen (succesvolle) cyberaanvallen te worden gepleegd.