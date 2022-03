Musk waarschuwt Oekraïners voorzichtig te zijn met Starlink

Hoewel nog lang niet alle ‘traditionele’ communicatiemiddelen in de Oekraïne onklaar gemaakt zijn door de Russische invasie die nu al meer dan een week duurt, is de komst van honderden Starlink terminals daar wel met gejuich ontvangen. Vandaag heeft Elon Musk wel een extra waarschuwing aan het adres van de Oekraïnse bevolking getweet.

Bijf (ver) weg van de antennes

De miljardair stelt dat zijn Starlink nu al deels, en binnenkort waarschijnlijk helemaal, het enige communicatienetwerk is dat niet in handen is van de Russen. Daarmee wordt het satellietcommunicatiesysteem meteen ook een van de primaire doelwitten voor Russische aanvallen en bombardementen. Daarom drukt Musk de Oekraïners op het hart om de Starlink antennes ver weg te plaatsen van plekken waar burgers wonen en vervolgens die plekken waar de antennes staan ook zoveel mogelijk te mijden.