Komt er een Europees antwoord op Starlink-satellietinternet?

Het gaat om het Britse OneWeb en het Franse Eutelsat. Volgens The Guardian is het nieuws echter niet heel goed ontvangen: de aandelen van Eutelsat daalden flink, wat mede komt omdat OneWeb wel een investering kan gebruiken. Het ging zelfs failliet in coronatijd en heeft een doorstart gemaakt. Toch is het geen enorm slecht idee van de bedrijven, want één ding is zeker: breedbandinternet via satellieten zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groeien. Dan sta je als groot bedrijf nu eenmaal sterker dan wanneer je allebei kleiner blijft.

Tienduizenden satellieten

Ondertussen heeft Starlink al duizenden satellieten de ruimte in gelanceerd en dat beloven er nog veel meer te worden. Dat is niet altijd positief. Zo zijn de satellieten regelmatig horizonvervuiling op foto’s en gaat niet elke lancering even goed, wat weer voor ruimtepuin zorgt. Bovendien is Starlink niet het enige bedrijf dat de baan rond de aarde flink volgooit met satellieten: kijk bijvoorbeeld ook naar Project Kuiper van Amazon, dat ook nog eens ruim 3.000 satellieten lanceert. Starlink heeft toestemming om in totaal 42.000 (!) satellieten in de ruimte te injecteren.

Goed nieuws voor dunbevolkte gebieden waar internet ingewikkeld is en voor de hulpdiensten (zeker nu Starlink ook in voertuigen mag worden gebruikt), maar het is wel de vraag of we niet iets te hard gaan met het vervuilen van de ruimte. Er zijn binnenkort steeds vaker satellieten op foto’s van de ruimte te zien, naast dat dat ruimtepuin er uiteindelijk voor kan zorgen dat we zelf de ruimte überhaupt niet meer in kunnen. Nu zal dat niet zo’n vaart lopen, maar feit is dat het gaat om tienduizenden satellieten en dat is niet voor de poes, zeker niet als er ook nog een Europees initiatief bijkomt.