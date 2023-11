Starlink is uit de rode cijfers

Met en totaal van 5000 satellieten is Starlink bovendien de grootste satelliet-operator ter wereld. Geen enkel andere ruimtevaartorganisatie, of bedrijf, heeft meer actieve satellieten in de ruimte. Volgend jaar, zo verwacht Musk, komt het moment waarop Starlink zelfs mee satellieten gelanceerd heeft dan alle ruimtevaartorganisaties wereldwijd ooit gedaan hebben.

Sinds de start van de dienst, los van alle investeringen die tussen 2015 en 2021 in het bedrijf gestoken zijn voor het bouwen en lanceren van inmiddels zo’n 5000 satellieten, is dat nog niet eerder gelukt. Vorig jaar maakte Musk nog bekend dat de verliezen gemiddeld 20 miljoen dollar per maand bedroegen.

Starlink heeft deze week een bijzondere mijlpaal bereikt. Voor het eerst in haar bestaan – de dienst werd in 2021 gelanceerd en is sindsdien gefaseerd uitgebreid – draait het bedrijf break-even qua cashflow. Dat is althans wat Elon Musk gisteren in een post op X wereldkundig gemaakt heeft.

Nog veel werk te doen

Da Starlink nu geen verlies meer maakt, en dus genoeg betalende abonnees heeft om in ieder geval break-even te draaien, wil niet zeggen dat de dienst nu volledig operationeel is. Van de naar schatting 42.000 satellieten die uiteindelijk nodig zijn om de hele wereld te kunnen dekken, moeten er nog altijd zo’n 37.000 gelanceerd worden. Maar het feit dat Starlink met 5000 satellieten al voldoende dekking biedt en abonnees heeft weten te werven om de investeringen die gedaan zijn te compenseren is natuurlijk wel goed nieuws. Niet gek dus dat Musk in zijn post op X letterlijk zegt dat hij opgewonden raakt van deze prestatie.

Een abonnement op Starlink is niet bepaald goedkoop als je het vergelijkt met ‘aardse’ breedband internetabonnementen via kabel-, glasvezel- of mobiele netwerken. Op dit moment betaal je 65 euro voor een abonnement op Starlink. Daarnaast moet je ook betalen voor de satellietontvanger (het internetmodem zogezegd). Die kost 450 euro eenmalig, of 15 euro per maand als je hem huurt. Voor dat geld krijg je dan een internetverbinding met een downloadsnelheid van maximaal 150 Mbit/s. De maximale upload snelheid is dan 20 Mbit/s.

Ter vergelijk, voor 65 euro heb je tegenwoordig ook al een 1Gbit/s (up én download) glasvezel internetabonnement. Toch is Starlink natuurlijk nog altijd een prima alternatief voor mensen die in een (afgelegen) gebied wonen waar geen andere breedband internetdiensten beschikbaar zijn.

Inmiddels hebben ook andere bedrijven, zoals Amazon, en landen de meerwaarde van een satelliet internetservice ontdekt. Onder andere China en Europa werken aan een eigen service, of denken daarover na. Waarbij China overigens nog een stapje verder gaat en Starlink met eigen, Chinese, satellieten wil blokkeren.



In 2015 een prima alternatief, maar pas in 2021 klaar voor gebruik

Toen Elon Musk de plannen voor Starlink onthulde, in 2015, leek het een prima alternatief voor het aanbieden van breedband internet diensten in afgelegen gebieden. Acht jaar geleden had nog lang niet iedereen de toegang tot breedband internet. Het duurde uiteindelijk nog tot 2019 voordat de eerste satellieten gelanceerd werden en pas in 2021 zweefden er genoeg satellieten van Starlink in een baan rond de aarde om abonnementen e kunnen verkopen.

Tegen die tijd was het aantal plekken op de wereld waar nog geen breedband internet diensten, via kabel, glasvezel of mobiel (4G) beschikbaar waren weliswaar al flink gedaald, maar met name in grote uitgestrekte gebieden in landen als de VS, Canada, Zuid Amerika, Afrika en Azië kon Starlink wel degelijk nog soelaas bieden.

De meerwaarde van Starlink werd begin 2022 nog extra benadrukt. Na de inval van Rusland in de Oekraïne had het land wekenlang geen of nauwelijks geen internetverbindingen. Elon Musk besloot daarop om Starlink in de Oekraïne versneld beschikbaar te maken, en nog gratis ook. Daardoor konden niet alleen de autoriteiten, en het leger, weer met elkaar en de buitenwereld via internet communiceren, maar ook de bevolking. Starlink stelde duizenden satellietontvangers voor de internet dienst kosteloos ter beschikking. Op dit moment overwegen Musk en Starlink hetzelfde te doen in Gaza, waar sinds begin oktober een hevige oorlog woedt.