Duizenden extra Starlink terminals voor Oekraïne

De komende weken zullen in de Oekraïne meer dan 10.000 extra Starlink terminals geplaatst worden om de communicatie tussen overheden en het leger onderling verder te verbeteren. De aanhoudende Russische bombardementen maken het steeds lastiger om de (vaste) bestaanden netwerken in het land up-and-running te houden. Vooral ook omdat de energievoorzieningen nu, nog meer dan voorheen, tot de belangrijkste doelwitten voor de Russen geworden zijn.

Het was een bijzondere actie toen Elon Musk enkele dagen na de invasie van Rusland in de Oekraïne, de satelliet internetservice Starlink, en vele duizenden terminals, gratis ter beschikking stelde aan het Oekraïnse leger en de overheid. Een cruciaal hulpmiddel om het door Russische bombardementen platgelegde communicatienetwerk van het land in de lucht te houden.

Musk wilde stekker eruit trekken vanwege te hoge kosten

Enkele weken geleden leek er even een kink in de kabel te komen toen Musk dreigde de stekker uit de gratis Starlink service voor Oekraïne te trekken als de Amerikaanse overheid niet op z’n minst een deel van de kosten daarvoor voor haar rekening zou nemen. Het gratis aanbieden van Starlink zou het bedrijf tientallen miljoenen kosten.

Gelukkig trok Musk, in al zijn onvoorspelbaarheid, dat dreigement al snel weer in. Inmiddels hebben een aantal Westerse (Europese) landen besloten – zonder dat daar verdere details over bekendgemaakt zijn – dat Starlink actief moet blijven in Oekraïne en is de financiering van de dienstverlening in ieder geval tot de lente van 2023 geregeld.