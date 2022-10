​Oekraïne mag Starlink gratis blijven gebruiken: voorlopig

Het wordt de beste PR-stunt ooit genoemd, maar of dat nou zo gepast is… Elon Musk heeft begin dit jaar Starlink aangezet in Oekraïne, zodat het in oorlog met Rusland zijnde land toegang heeft tot diensten en de buitenwereld. Gratis internet, maar wel toevallig van de gloednieuwe satellietinternet-startup van Elon Musk. PR-stunt of niet: het is enorm waardevol voor de burgers. En dat blijft het ook nog even: Musk heeft gezegd dat Oekraïne Starlink gratis mag blijven gebruiken.

Starlink in Oekraïne Normaliter is Starlink niet bepaald goedkoop. Sterker nog: Starlink heeft aan de Amerikaanse overheid gevraagd om geld bij te leggen en zo de hoge kosten van de verbinding te kunnen helpen bekostigen. Er staan ongeveer 20.000 terminals van Starlink in Oekraïne, waardoor mensen die geen mobiel netwerk hebben of wanneer er door bommen en hackers geen internet is, toch nog kunnen internetten en communiceren. Het is geen goedkope oplossing: voor consumenten kost het 500 dollar voor de satellietschotel, plus vervolgens nog eens 99 dollar per maand aan abonnementskosten. Doe dat keer 20.000 en je begrijpt: Starlink loopt hier veel inkomsten mis. Musk maakte wereldkundig Oekraïne voorlopig gratis te blijven steunen door een tweet: “Hoewel Starlink nog steeds geld verliest -en andere bedrijven miljarden dollars aan belastinggeld krijgen- blijven we de Oekraïense regering financieren zonder hier iets voor terug te verwachten.” Een kleine steek onder water naar de Amerikaanse overheid, die blijkbaar ofwel heeft besloten Starlink niet te helpen, ofwel nog niet heeft geantwoord op het verzoek. Er zouden volgens de regering nog gesprekken zijn met SpaceX.

Geld nodig SpaceX, het bedrijf dat Starlink eigenlijk runt, zou al ruim 80 miljoen euro kwijt zijn aan het helpen van Oekraïne. Het is dus zeker niet een houdbare situatie die nog jarenlang kan standhouden, maar datzelfde geldt voor de oorlog die er in het land woedt. De Amerikaanse overheid zou misschien niet al te happig zijn op de oplossing van Musk, omdat het nogal een dure is. Het denkt zelf dat er ook wel andere manieren zijn om te zorgen dat Oekraïners kunnen blijven communiceren. Als de overheid dus niet wil helpen, dan is dat waarschijnlijk om die reden. De minister-president van Oekraïne, Mykhailo Fedorov, ziet Starlink als een essentieel deel van de kritische infrastructuur van zijn land. Toen meer dan 1.000 raketten de infrastructuur voor energie en transport het land lamlegde, kon er dankzij Starlink toch snel een nieuwe verbinding worden gemaakt, aldus Fedorov. Het is nu dus de vraag wat de Amerikaanse overheid gaat doen. In de brief die Starlink naar het Pentagon stuurde geeft Musk aan: “We zijn niet in de positie om nog langer terminals aan Oekraïne te doneren of de bestaande terminals voor een onbepaalde tijd financieel te ondersteunen.”

Voorlopig 'gered' Musk vraagt 124 miljoen dollar aan de overheid om Starlink tot eind dit jaar online te laten blijven in Oekraïne. Het is dus een raadsel waarom Musk van deze brandbrief op vrijdag ineens naar ‘we gaan door!’ is gegaan op zondag. Is er een rijke geldschieter gekomen? Of lijkt er toch een overeenkomst te komen met de overheid? Geen idee, maar het is in ieder geval goed nieuws dat Oekraïne nog iets langer is geholpen. Het is alleen de vraag voor hoe lang, want de verwachting is helaas nog niet dat Rusland heel binnenkort de wapens neerlegt.