Musk wil Twitter niet overnemen door Derde Wereldoorlog

Wie dacht dat Elon Musk Twitter niet wilde overnemen vanwege bots, die heeft het mis. Het gat hem om de Derde Wereldoorlog. De miljardair maakt zich zorgen om de spanningen in de wereld, die enorm zijn toegenomen sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne. Deze informatie komt naar buiten nu de rechtszaak eraankomt tussen Twitter en Musk.

Elon Musk schreef aan bankier Morgan Stanley : “Het is zinloos om Twitter te kopen terwijl we afstevenen op een Derde Wereldoorlog.” Musk had vrij snel na het bod op Twitter al het gevoel dat het geen goed idee was om het social medium in zulke ingewikkelde geopolitieke tijden over te nemen. De overname kwam precies op hetzelfde moment als Rusland besloot om Oekraïne binnen te vallen, iets wat blijkbaar grote impact heeft gehad op de ondernemer, die onder andere met zijn Starlink-satellietinternetsysteem probeert burgers in Oekraïne te ondersteunen.

Twitter wil dat Musk zijn afspraken om Twitter over te nemen nakomt, maar Musk heeft heel duidelijk besloten dat niet meer te willen doen. Waar het in eerste instantie vooral draaide om bots, warvan Musk beweert dat Twitter daar heel veel van heeft, al zegt Twitter dat dit maar 5 procent is, blijkt het niet per se alleen om die nepaccounts te gaan.

Overname Twitter

Het is opvallend dat dit nu naar buiten komt en niet eerder. Immers heeft Musk het met Twitter constant gehad over bots. Daar was Twitter niet open over en daar had hij een probleem mee. Het percentage nepaccounts op het social medium zou totaal niet kloppen. Twitter meent echter dat Musk zich eerder had moeten bedenken en wil hem nu middels een rechtszaak alsnog dwingen tot overname. Een kans die iedereen maar klein acht: al zou Musk al onder de deal uit willen komen, dan hoeft hij ‘maar’ 1 miljard te betalen en is hij van de deal af.

Die bots zijn zo belangrijk om een reden. Niet zozeer omdat Twitter daarmee groter lijkt dan het is, maar vooral omdat bots niet op advertenties klikken. Advertenties zijn hoe Twitter geld verdient en er komt uiteraard een stuk minder geld in het laatje als veel gebruikers geen echte mensen zijn. Ook is er een klokkenluider geweest die een boekje opendeed over de beveiliging van privégegevens van Twitteraars, waardoor Elon Musk nog meer heeft om mee te schieten. Zeker omdat Twitter deze informatie ook nog eens achterhield. Volgens Twitter is de klokkenluister slechts een ontevreden werknemer..